Прокуратура показала наслідки російського обстрілу Харкова
Київ • УНН
П'ятеро людей, у тому числі двоє дітей, отримали поранення, а 8-річна дівчинка зазнала гострої стресової реакції внаслідок російського обстрілу житлового району в Харкові.
Внаслідок обстрілу Харкова поранені п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Окрім того, восьмирічна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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18 травня близько 15 години російська армія завдала авіаудар по приватному житловому сектору у Шевченківському районі міста.
Внаслідок ворожого обстрілу травмовано пʼятьох людей, серед них 13-річна дівчинка та хлопець 16 років. 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, апонад 10 будинків зазнали пошкоджень, там вимкнули газо- та електропостачання.
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Україна контролює всі в'їзди до Харківської області, роботу російських військ, важку техніку та всі наступальні дії ворога, заявив президент Зеленський.