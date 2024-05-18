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Прокуратура показала наслідки російського обстрілу Харкова

Прокуратура показала наслідки російського обстрілу Харкова

Київ • УНН

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П'ятеро людей, у тому числі двоє дітей, отримали поранення, а 8-річна дівчинка зазнала гострої стресової реакції внаслідок російського обстрілу житлового району в Харкові.

Внаслідок обстрілу Харкова поранені п'ятеро людей, серед них двоє дітей. Окрім того, восьмирічна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

18 травня близько 15 години російська армія завдала авіаудар по приватному житловому сектору у Шевченківському районі міста.

Внаслідок ворожого обстрілу травмовано пʼятьох людей, серед них 13-річна дівчинка та хлопець 16 років. 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, апонад 10 будинків зазнали пошкоджень, там вимкнули газо- та електропостачання.

Нагадаємо

Україна контролює всі в'їзди до Харківської області, роботу російських військ, важку техніку та всі наступальні дії ворога, заявив президент Зеленський.

Анастасія Рябоконь

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