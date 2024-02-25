Прокуратура начала расследование расстрела украинских военнопленных под Бахмутом

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  68775 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  101162 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  91885 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  89161 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  85411 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  63922 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  103508 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  108353 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  212168 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  230762 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Прокуратура начала расследование расстрела украинских военнопленных под Бахмутом

Прокуратура начала расследование расстрела украинских военнопленных под Бахмутом

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 20:02  •  10651 просмотра

Read in English

Прокуратура начала расследование по факту видео, на котором российские солдаты расстреливают 7 пленных украинских военнопленных под Бахмутом между селами Ивановское и Хромовое.

Начато расследование дела о расследовании оккупантами безоружных украинских военнопленных в Бахмутском районе. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Отмечается, что прокуратура расследует расстрел по статье нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК). По ее данным, убили семерых пленных. Это произошло во время штурма россиянами позиций ВСУ между селами Ивановское и Хромовое Донецкой области.

24 февраля 2024 года в одном из telegram-каналов опубликована видеозапись, где зафиксировано, как российские армейцы во время штурма наших позиций между селами Ивановское и Хромовое Донецкой области расстреливают 7 пленных украинских военнослужащих.

говорится в сообщении

По данным прокуратуры, на записи с камеры дрона видно, что представители ВС РФ сначала приказывают нашим защитникам выйти из окопа. После, собрав всех защитников в одном месте и отойдя на несколько метров, враг выпускает по ним автоматные очереди. Военные государства-агрессора умышленно добили раненых и безоружных украинских воинов, игнорируя нормы международного гуманитарного права.

Офис генерального прокурора добавляет, что на сегодня расследуется 19 уголовных производств по фактам убийства 45 украинских военнопленных.

Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе25 февраля 2024, 18:56 • 17364 просмотра

Напомним,

На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли украинских военных, свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом DeepState.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКриминал и ЧП
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
bakhmutБахмут
donetskДонецк
Прокуратура почала розслідування розстрілу українських військовополонених під Бахмутом
Prosecutor's Office launches investigation into shooting of Ukrainian prisoners of war near Bakhmut
Новости по теме

Прокуратура начала расследование расстрела украинских военнопленных под Бахмутом

Прокуратура начала расследование по факту видео, на котором российские солдаты расстреливают 7 пленных украинских военнопленных под Бахмутом между селами Ивановское и Хромовое.

Война •   •  10651 просмотра
Прокуратура начала расследование расстрела украинских военнопленных под Бахмутом

СБУ открыла более 70 производств в отношении священнослужителей, которые работали на врага

СБУ открыла 73 производства против украинских священнослужителей за сотрудничество с врагами и вынесла 22 приговора, а глава СБУ заявил о нетерпимости к преступлениям против национальной безопасности.

Война •   •  12674 просмотра
СБУ открыла более 70 производств в отношении священнослужителей, которые работали на врага

США осудили фальшивые парламентские и местные выборы в Беларуси

Соединенные Штаты осудили фиктивные парламентские и местные выборы в Беларуси как такие, которые не были свободными и справедливыми из-за атмосферы страха, отсутствия демократических процессов, отказа в регистрации оппозиционных партий и заключения политических деятелей.

Новости Мира •   •  10622 просмотра
США осудили фальшивые парламентские и местные выборы в Беларуси

В пригороде Днепра раздаются взрывы

В пригороде Днепра прогремели взрывы после того, как включились сирены воздушной тревоги, предупреждавшие о ракетной угрозе городу и прилегающим районам.

Война •   •  16280 просмотра
В пригороде Днепра раздаются взрывы

Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов

Украинские фехтовальщики завоевали золотую медаль в командном турнире на чемпионате Европы среди кадетов в итальянском Неаполе, победив в финале Польшу со счетом 45:35.

Спорт •   •  13038 просмотра
Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов

Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Зеленский заявил, что хочет победить путина до 2030 года и положить конец российским планам, поскольку до этого времени путин оперирует цифрами, а Украина хочет покончить с ним раньше.

Война •   •  18420 просмотра
Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

Россия нанесла массированный ракетный удар по Кировоградской области Украины 25 февраля.

Война •   •  17812 просмотра
Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

В Украине избрали нового главу НАПК

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины избран Виктор Павлущик, бывший руководитель департамента детективов НАБУ.

Политика •   •  18517 просмотра
В Украине избрали нового главу НАПК

У него нет мобилки, а с телеграфом - не работаю: Зеленский рассказал, ответит ли на звонок путина

Зеленский иронично сказал, что не будет разговаривать с путиным, поскольку у российского диктатора нет мобильного телефона, добавив, что путин не хочет заканчивать войну.

Война •   •  21350 просмотра
У него нет мобилки, а с телеграфом - не работаю: Зеленский рассказал, ответит ли на звонок путина

Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе

российские военные расстреляли украинских солдат, которые сдались в плен в Бахмутском районе, убив по меньшей мере семерых.

Война •   •  17364 просмотра
Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе