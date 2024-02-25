Прокуратура начала расследование расстрела украинских военнопленных под Бахмутом
Киев • УНН
Прокуратура начала расследование по факту видео, на котором российские солдаты расстреливают 7 пленных украинских военнопленных под Бахмутом между селами Ивановское и Хромовое.
Начато расследование дела о расследовании оккупантами безоружных украинских военнопленных в Бахмутском районе. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Отмечается, что прокуратура расследует расстрел по статье нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК). По ее данным, убили семерых пленных. Это произошло во время штурма россиянами позиций ВСУ между селами Ивановское и Хромовое Донецкой области.
24 февраля 2024 года в одном из telegram-каналов опубликована видеозапись, где зафиксировано, как российские армейцы во время штурма наших позиций между селами Ивановское и Хромовое Донецкой области расстреливают 7 пленных украинских военнослужащих.
По данным прокуратуры, на записи с камеры дрона видно, что представители ВС РФ сначала приказывают нашим защитникам выйти из окопа. После, собрав всех защитников в одном месте и отойдя на несколько метров, враг выпускает по ним автоматные очереди. Военные государства-агрессора умышленно добили раненых и безоружных украинских воинов, игнорируя нормы международного гуманитарного права.
Офис генерального прокурора добавляет, что на сегодня расследуется 19 уголовных производств по фактам убийства 45 украинских военнопленных.
Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе25 февраля 2024, 18:56 • 17364 просмотра
Напомним,
На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли украинских военных, свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом DeepState.
Прокуратура начала расследование расстрела украинских военнопленных под Бахмутом
Прокуратура начала расследование по факту видео, на котором российские солдаты расстреливают 7 пленных украинских военнопленных под Бахмутом между селами Ивановское и Хромовое.
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