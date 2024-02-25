Прокуратура почала розслідування розстрілу українських військовополонених під Бахмутом
Київ • УНН
Прокуратура розпочала розслідування за фактом відео, на якому російські солдати розстрілюють 7 полонених українських військовополонених під Бахмутом між селами Іванівське та Хромове.
Розпочато розслідування справи про розслід окупантами беззбройних українських військовополонених в Бахмутському районі. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.
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Зазначається, що прокуратура розслідує розстріл за статтею порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК). За її даними, вбили сімох полонених. Це сталося під час штурму росіянами позицій ЗСУ між селами Іванівське і Хромове Донецької області.
24 лютого 2024 року в одному з telegram-каналів опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські армійці під час штурму наших позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області розстрілюють 7 полонених українських військовослужбовців.
За даними прокуратури, на записі з камери дрона видно, що представники зс рф спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Після, зібравши всіх оборонців в одному місці та відійшовши на декілька метрів, ворог випускає по них автоматні черги. Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права.
Офіс генерального прокурора додає, що на сьогодні розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених.
Лубінець відреагував на розстріл окупантами українських бійців в Бахмутському районі25.02.24, 20:56 • 32155 переглядiв
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