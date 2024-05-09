В Пересялаве Киевской области 16-летняя девушка во время "прогулки" недостроем упала с девятого этажа здания на седьмой, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

... в городе Переяслав по ул. Петропавловская, во время прогулки недостроем, ориентировочно с 9 этажа здания на 7 этаж упала девушка 2008 г.р. - говорится в сообщении.

Детали

Инцидент произошел 8 мая. На место вызова были срочно направлены спасатели.

Специалисты ГСЧС на носилках транспортировали пострадавшую к автомобилю экстренной медицинской помощи с предварительным диагнозом - закрытый перелом таза.

Детали происшествия устанавливаются.

Винить путина и русских: в Кропивницком женщина выпала из колеса обозрения, у нее нашли предсмертную записку