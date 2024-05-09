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"Прогулювалась" недобудовою: на Київщині 16-річна дівчина впала з дев'ятого поверху на сьомий

Київ • УНН

 • 18417 перегляди

16-річна дівчина впала з 9-го поверху на 7-й під час прогулянки недобудовою в Переяславі Київської області. Її госпіталізували з підозрою на перелом тазу.

У Пересялаві, що на Київщині, 16-річна дівчина під час "прогулянки" недобудовою впала з дев'ятого поверху будівлі на сьомий, передає УНН із посиланням на ДСНС.

... у місті Переяслав по вул. Петропавлівська, під час прогулянки недобудовою, орієнтовно з 9 поверху будівлі на 7 поверх впала дівчина 2008 р.н. 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Інцидент стався 8 травня. На місце виклику було терміново направлено рятувальників.

Фахівці ДСНС на ношах транспортували потерпілу до автомобіля екстреної медичної допомоги з попереднім діагнозом – закритий перелом тазу.

Деталі події встановлюються.

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