"Прогулювалась" недобудовою: на Київщині 16-річна дівчина впала з дев'ятого поверху на сьомий
Київ • УНН
16-річна дівчина впала з 9-го поверху на 7-й під час прогулянки недобудовою в Переяславі Київської області. Її госпіталізували з підозрою на перелом тазу.
У Пересялаві, що на Київщині, 16-річна дівчина під час "прогулянки" недобудовою впала з дев'ятого поверху будівлі на сьомий, передає УНН із посиланням на ДСНС.
... у місті Переяслав по вул. Петропавлівська, під час прогулянки недобудовою, орієнтовно з 9 поверху будівлі на 7 поверх впала дівчина 2008 р.н.
Деталі
Інцидент стався 8 травня. На місце виклику було терміново направлено рятувальників.
Фахівці ДСНС на ношах транспортували потерпілу до автомобіля екстреної медичної допомоги з попереднім діагнозом – закритий перелом тазу.
Деталі події встановлюються.
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