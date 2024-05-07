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Винити путіна і рускіх: у Кропивницькому жінка випала з оглядового колеса, у неї знайшли передсмертну записку

Винити путіна і рускіх: у Кропивницькому жінка випала з оглядового колеса, у неї знайшли передсмертну записку

Київ • УНН

 • 101057 перегляди

56-річна місцева жителька розбилася на смерть з колеса огляду в дендропарку Кропивницького, залишивши передсмертну записку, в якій звинувачувала путіна і росіян після того, як втратила близьку людину у війні з росією.

У кропивницькому дендропарку розбилася насмерть жінка. Вона впала з оглядового колеса. Факт загибелі жінки внаслідок падіння з висоти Суспільному підтвердила речниця поліції області Віталіна Бевзенко, передає УНН.

Деталі

З її слів, інформація на номер 102 надійшла о 16:00. Загибла – місцева жителька, 56 років.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Додамо

За даними ЗМІ, представниця дендропарку, яка відмовилась називати ім'я та прізвище, сказала, що надавати коментарі не будуть, допоки не отримають офіційну інформацію від поліції.

Суспільне поспілкувалося з очевидицею Анастасією, яка в цей час перебувала у парку разом з подругою. Вона розповіла, спершу почули гучний звук і подумали, що це вибух.

"Ми прийшли покататися на атракціоні "Клоун". Як тільки подругу пристебнули, а мене ще не встигли, почули дуже гучний звук. Спершу подумали, що це вибух. Почали кричати адміністратори і тоді ми вже побачили, як згодом з'ясувалося, мертву жінку, яка навіть не ворухнулася. Почали збігатися люди, наскільки я зрозуміла, її родичі. Потім атракціон закрили, всім відвідувачам сказали не наближатися, приїхала поліція і "швидка" допомога".

О 19:00 подію, що сталась у кропивницькому дендропарку, прокоментував представник адміністрації, який попросив не називати його ім’я та прізвище. За його інформацією, жінка залишила передсмертну записку. Відомо, що вона втратила на війні з Росією близьку людину.

"Трагедія сталась 7 травня о 15:56. Жінка зайшла на атракціон в медичній масці, це видно по камерах відеонагляду. Дочекалась поки на оглядовому колесі не буде відвідувачів і лишилась сама у кабінці. Коли вона доїхала до верхівки атракціону, то, за словами очевидців, які були поруч – це молода пара з дитиною, вона перехилилась і сама випала звідти. Ми викликали і поліцію, і швидку допомогу. Одразу відразу констатували її смерть. При ній знайшли передсмертну записку. У ній жінка просить "нікого не звинувачувати у її смерті, а винити Путіна і рускіх" та залишила контактні дані своїх родичів. За нашою інформацією, у неї залишився 15-річний син".

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