Винити путіна і рускіх: у Кропивницькому жінка випала з оглядового колеса, у неї знайшли передсмертну записку

У кропивницькому дендропарку розбилася насмерть жінка. Вона впала з оглядового колеса. Факт загибелі жінки внаслідок падіння з висоти Суспільному підтвердила речниця поліції області Віталіна Бевзенко, передає УНН.

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З її слів, інформація на номер 102 надійшла о 16:00. Загибла – місцева жителька, 56 років.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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За даними ЗМІ, представниця дендропарку, яка відмовилась називати ім'я та прізвище, сказала, що надавати коментарі не будуть, допоки не отримають офіційну інформацію від поліції.

Суспільне поспілкувалося з очевидицею Анастасією, яка в цей час перебувала у парку разом з подругою. Вона розповіла, спершу почули гучний звук і подумали, що це вибух.

"Ми прийшли покататися на атракціоні "Клоун". Як тільки подругу пристебнули, а мене ще не встигли, почули дуже гучний звук. Спершу подумали, що це вибух. Почали кричати адміністратори і тоді ми вже побачили, як згодом з'ясувалося, мертву жінку, яка навіть не ворухнулася. Почали збігатися люди, наскільки я зрозуміла, її родичі. Потім атракціон закрили, всім відвідувачам сказали не наближатися, приїхала поліція і "швидка" допомога".

О 19:00 подію, що сталась у кропивницькому дендропарку, прокоментував представник адміністрації, який попросив не називати його ім’я та прізвище. За його інформацією, жінка залишила передсмертну записку. Відомо, що вона втратила на війні з Росією близьку людину.

"Трагедія сталась 7 травня о 15:56. Жінка зайшла на атракціон в медичній масці, це видно по камерах відеонагляду. Дочекалась поки на оглядовому колесі не буде відвідувачів і лишилась сама у кабінці. Коли вона доїхала до верхівки атракціону, то, за словами очевидців, які були поруч – це молода пара з дитиною, вона перехилилась і сама випала звідти. Ми викликали і поліцію, і швидку допомогу. Одразу відразу констатували її смерть. При ній знайшли передсмертну записку. У ній жінка просить "нікого не звинувачувати у її смерті, а винити Путіна і рускіх" та залишила контактні дані своїх родичів. За нашою інформацією, у неї залишився 15-річний син".