Винить путина и русских: в Кропивницком женщина выпала из колеса обозрения, у нее нашли предсмертную записку

В кропивницком дендропарке разбилась насмерть женщина. Она упала со смотрового колеса. Факт гибели женщины в результате падения с высоты Суспільному подтвердила пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко, передает УНН.

Детали

По ее словам, информация на номер 102 поступила в 16:00. Погибшая - местная жительница, 56 лет.

По данному факту полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 272 "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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По данным СМИ, представительница дендропарка, которая отказалась называть имя и фамилию, сказала, что предоставлять комментарии не будут, пока не получат официальную информацию от полиции.

Суспільне пообщалось с очевидицей Анастасией, которая в это время находилась в парке вместе с подругой. Она рассказала, сначала услышали громкий звук и подумали, что это взрыв.

"Мы пришли покататься на аттракционе "Клоун". Как только подругу пристегнули, а меня еще не успели, услышали очень громкий звук. Сначала подумали, что это взрыв. Начали кричать администраторы и тогда мы уже увидели, как впоследствии выяснилось, мертвую женщину, которая даже не пошевелилась. Начали сбегаться люди, насколько я поняла, ее родственники. Потом аттракцион закрыли, всем посетителям сказали не приближаться, приехала полиция и "скорая" помощь".

В 19:00 событие, которое произошло в кропивницком дендропарке, прокомментировал представитель администрации, который попросил не называть его имя и фамилию. По его информации, женщина оставила предсмертную записку. Известно, что она потеряла на войне с россией близкого человека.

"Трагедия произошла 7 мая в 15:56. Женщина зашла на аттракцион в медицинской маске, это видно по камерам видеонаблюдения. Дождалась пока на колесе обозрения не будет посетителей и осталась сама в кабинке. Когда она доехала до верхушки аттракциона, то, по словам очевидцев, которые были рядом - это молодая пара с ребенком, она наклонилась и сама выпала оттуда. Мы вызвали и полицию, и скорую помощь. Сразу сразу констатировали ее смерть. При ней нашли предсмертную записку. В ней женщина просит "никого не обвинять в ее смерти, а винить путина и русских" и оставила контактные данные своих родственников. По нашей информации, у нее остался 15-летний сын".