Прогноз цены на золото повышен до $3500 на ближайшие три месяца - Citi

Американская транснациональная банковская и финансовая корпорация Citi в понедельник повысила прогноз цены на золото на ближайшие три месяца с $3300 до $3500 за унцию, а также ожидаемый торговый диапазон с $3100 до $3500 до $3300-3600, считая, что краткосрочные перспективы роста экономики США и инфляции ухудшатся, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Опасения по поводу роста экономики США и инфляции, связанной с пошлинами, останутся высокими во второй половине 2025 года, что наряду с ослаблением доллара должно привести к умеренному росту цен на золото и достижению новых исторических максимумов", - сообщил банк.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел высокие пошлины на экспорт из десятков торговых партнеров, включая Канаду, Бразилию, Индию и Тайвань.

Торговый представитель Джеймисон Грир заявил на CBS в воскресенье, что пошлины, введенные на прошлой неделе для десятков стран, скорее всего, останутся в силе, а не будут снижены в рамках продолжающихся переговоров.

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На прошлой неделе доллар ослаб после того, как количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США увеличилось на 73 000 в прошлом месяце после роста на 14 000 в июне, цифры, пересмотренной в сторону снижения. Это возродило надежды на снижение ставки ФРС в сентябре. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают возможность снижения ставки в 81%.

Citi также отмечает более слабые данные по занятости в США во втором квартале 2025 года, что увеличивает опасения по поводу доверия к институциональной системе в отношении ФРС и статистики США, а также увеличенные геополитические риски, связанные с войной РФ против Украины.

Золото, традиционно считающееся активом-убежищем в период политической и экономической неопределенности, как правило, процветает в условиях низких процентных ставок.

По оценкам Citi, валовой спрос на золото вырос более чем на треть с середины 2022 года, а цены на второй квартал 2025 года выросли почти вдвое.

Стабильный спрос на золото был обусловлен высоким инвестиционным спросом, умеренными покупками со стороны центральных банков и устойчивым спросом на ювелирные изделия, несмотря на рост цен, добавил банк.

Цены на золото несколько снизились в понедельник на фоне того, как инвесторы фиксировали прибыль после резкого роста на предыдущей сессии на фоне более слабых, чем ожидалось, данных о занятости в США.

Спотовые цены на золото упали на 0,1% до $3360,62 за унцию к 04:32 по Гринвичу (07:32 по Киеву). Слитки золота в пятницу выросли более чем на 2%. Тем временем американские фьючерсы на золото выросли на 0,4% до $3412,80.

Спотовые цены на серебро выросли на 0,2% до 37,10 долларов за унцию, платина упала на 0,6% до 1307,52 долларов, а палладий снизился на 0,6% до 1201,44 долларов.

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