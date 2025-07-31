Мировой спрос на золото за полгода вырос на 3%

Мировой спрос на золото, включая внебиржевые торги (OTC), вырос на 3% в годовом исчислении до 1248,8 тонн во втором квартале 2025 года, а инвестиции выросли на 78%, сообщила в четверг Всемирный совет по золоту (World Gold Council), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовые цены на золото выросли на 26% с начала года, достигнув рекордных 3500 долларов за тройскую унцию в апреле. Это связано с неопределенностью мировой торговой политики и геополитической нестабильностью, которые способствовали притоку средств в активы-убежища.

Спрос на золотые слитки вырос на 21% во втором квартале, компенсировав продолжающееся падение спроса на монеты, сообщила WGC, отраслевая организация, членами которой являются золотодобытчики со всего мира.

Биржевые инвестиционные фонды, физически обеспеченные золотом, зафиксировали наибольший приток средств за полгода с первой половины 2020 года с января по июнь, сообщила WGC ранее в июле.

Мировое потребление золотых ювелирных изделий, основная категория спроса на физический металл, упало на 14% до 341,0 тонны, что является самым низким показателем с третьего квартала 2020 года, охваченного пандемией, на фоне того, как высокие цены отпугнули покупателей.

"В основном снижение произошло за счет Китая и Индии, чья совокупная доля рынка упала ниже 50% лишь в третий раз за последние пять лет", - сообщила WGC.

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Центральные банки, еще один важный источник спроса на золото, сократили закупки на 21% до 166,5 тонны во втором квартале, согласно расчетам WGC, основанным на отчетах о покупках и оценке незарегистрированных покупок.

Что касается предложения, объемы переработки увеличились на 4% до 347,2 тонны во втором квартале, но оставались относительно сдержанными, несмотря на рекордные цены, на фоне того, как индийские потребители предпочитали обменивать старые ювелирные изделия на новые или использовать их в качестве залога по кредитам.

WGC снизила свою оценку объема закупок золота центральными банками в этом году, добавив, что долгосрочная тенденция перераспределения средств центральными банками из американских активов в золото сохраняется.

По данным WGC, золотые ETF имеют дополнительный потенциал роста во второй половине этого года, а розничные инвестиции должны несколько снизиться.

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