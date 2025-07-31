Мировой спрос на золото за полгода вырос на 3%

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
07:35 • 3362 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
04:00 • 13743 просмотра
Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 96889 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 142554 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 82256 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:50 • 85106 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 84740 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 130823 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 55270 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 78083 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.9м/с
72%
745мм
Популярные новости
Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву30 июля, 22:54 • 64757 просмотра
В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты31 июля, 01:49 • 22319 просмотра
Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы03:22 • 23284 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага04:50 • 17565 просмотра
До 10 человек могут находиться под завалами в Киеве после атаки рф - МВД06:16 • 11921 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 96904 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 142569 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 117887 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 137058 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 180290 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Канада
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 86342 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 150708 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 209633 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 257092 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 189679 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Truth Social
Крылатая ракета
Boeing 737 MAX
9К720 Искандер

Мировой спрос на золото за полгода вырос на 3%

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Мировой спрос на золото, включая внебиржевые торги, вырос на 3% в годовом исчислении до 1248,8 тонн во втором квартале 2025 года. Инвестиции в золото увеличились на 78%, а спотовые цены достигли рекордных $3500 за тройскую унцию.

Мировой спрос на золото за полгода вырос на 3%

Мировой спрос на золото, включая внебиржевые торги (OTC), вырос на 3% в годовом исчислении до 1248,8 тонн во втором квартале 2025 года, а инвестиции выросли на 78%, сообщила в четверг Всемирный совет по золоту (World Gold Council), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовые цены на золото выросли на 26% с начала года, достигнув рекордных 3500 долларов за тройскую унцию в апреле. Это связано с неопределенностью мировой торговой политики и геополитической нестабильностью, которые способствовали притоку средств в активы-убежища.

Спрос на золотые слитки вырос на 21% во втором квартале, компенсировав продолжающееся падение спроса на монеты, сообщила WGC, отраслевая организация, членами которой являются золотодобытчики со всего мира.

Биржевые инвестиционные фонды, физически обеспеченные золотом, зафиксировали наибольший приток средств за полгода с первой половины 2020 года с января по июнь, сообщила WGC ранее в июле.

Мировое потребление золотых ювелирных изделий, основная категория спроса на физический металл, упало на 14% до 341,0 тонны, что является самым низким показателем с третьего квартала 2020 года, охваченного пандемией, на фоне того, как высокие цены отпугнули покупателей.

"В основном снижение произошло за счет Китая и Индии, чья совокупная доля рынка упала ниже 50% лишь в третий раз за последние пять лет", - сообщила WGC.

Золото торгуется вблизи 3-недельного минимума29.07.25, 08:42 • 3051 просмотр

Центральные банки, еще один важный источник спроса на золото, сократили закупки на 21% до 166,5 тонны во втором квартале, согласно расчетам WGC, основанным на отчетах о покупках и оценке незарегистрированных покупок.

Что касается предложения, объемы переработки увеличились на 4% до 347,2 тонны во втором квартале, но оставались относительно сдержанными, несмотря на рекордные цены, на фоне того, как индийские потребители предпочитали обменивать старые ювелирные изделия на новые или использовать их в качестве залога по кредитам.

WGC снизила свою оценку объема закупок золота центральными банками в этом году, добавив, что долгосрочная тенденция перераспределения средств центральными банками из американских активов в золото сохраняется.

По данным WGC, золотые ETF имеют дополнительный потенциал роста во второй половине этого года, а розничные инвестиции должны несколько снизиться.

Золото дорожает, платина достигла максимума за более чем десятилетие18.07.25, 16:48 • 5114 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Индия
Китай