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Золото дорожает, платина достигла максимума за более чем десятилетие

Киев • УНН

 • 1476 просмотра

Цены на золото выросли на 0,4% до $3350,87 за унцию в пятницу, тогда как платина достигла максимума с 2014 года. Доллар США ослаб на 0,4%, а ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России.

Золото дорожает, платина достигла максимума за более чем десятилетие

Цены на золото в пятницу укрепились на фоне ослабления доллара и сохраняющейся геополитической напряженности, хотя опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы США несколько ослабли, а сильные данные по США ограничили рост, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена на золото выросла на 0,4% до $3350,87 за унцию по состоянию на 10:13 по Гринвичу (13:13 по Киеву) после падения на 1,1% предыдущей сессии. С начала недели стоимость золота снизилась на 0,1%. Американские фьючерсы на золото выросли на 0,3% до $3356,70.

Спотовая цена платины выросла на 0,3% до 1461,77 доллара за унцию, достигнув максимума с августа 2014 года.

"В драгоценных металлах ярмарка переместилась из золота как актива-убежища на серебро, платину и палладий как альтернативы, способствующие экономическому росту и являющиеся промышленными активами", - отметил Адриан Эш, руководитель отдела исследований онлайн-площадки BullionVault.

Доллар США снизился за день на 0,4%, хоть и демонстрирует второй рост в недельном измерении подряд. Ослабление доллара, как правило, делает золото дешевле для покупателей, которые держат другие валюты.

Европейский Союз согласовал 18-й пакет санкций против россии в связи с ее войной в Украине, включая меры, направленные на нанесение дальнейшего ущерба ее нефтяной и энергетической промышленности.

Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы18.07.25, 14:37 • 37924 просмотра

"Цены на золото растут на фоне ослабления доллара США, но остаются под давлением опубликованных на этой неделе данных по США, которые смягчили опасения относительно устойчивости крупнейшей экономики мира", - заявил Хан Тан, главный аналитик рынка Nemo.Money.

"Новые санкции ЕС в отношении россии напоминают участникам рынка о том, что геополитические риски на мировой арене остаются очевидными", - отметил он.

Ранее на этой неделе источник сообщил Reuters, что президент США Дональд Трамп готов уволить главу ФРС Джерома Пауэлла. Позже Трамп заявил, что не планирует увольнять Пауэлла, но возобновил критику политики ФРС в отношении процентных ставок.

Тем временем розничные продажи в США в июне превзошли ожидания, а количество первоначальных заявок на пособие по безработице также оказалось выше.

Цена палладия выросла на 4% до 1329,88 доллара за унцию, достигнув максимума с августа 2023 года. Цена серебра выросла на 0,5% до 38,31 долларов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
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Федеральная резервная система
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
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