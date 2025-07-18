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Золото дорожчає, платина досягла максимуму за більш як десятиліття

Київ • УНН

 • 1764 перегляди

Ціни на золото зросли на 0,4% до $3350,87 за унцію в п'ятницю, тоді як платина досягла максимуму з 2014 року. Долар США ослаб на 0,4%, а ЄС погодив 18-й пакет санкцій проти Росії.

Золото дорожчає, платина досягла максимуму за більш як десятиліття

Ціни на золото в п'ятницю зміцнилися на тлі ослаблення долара і геополітичної напруженості, що зберігається, хоча побоювання з приводу незалежності Федеральної резервної системи США дещо ослабли, а сильні дані щодо США обмежили зростання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотова ціна на золото зросла на 0,4% до $3350,87 за унцію станом на 10:13 за Гринвічем (13:13 за Києвом) після падіння на 1,1% попередньої сесії. З початку тижня вартість золота знизилася на 0,1%. Американські ф'ючерси на золото зросли на 0,3% до $3356,70.

Спотова ціна платини зросла на 0,3% до 1461,77 долара за унцію, досягнувши максимуму із серпня 2014 року.

"У дорогоцінних металах ярмарок перемістився із золота як активу-притулку на срібло, платину і паладій як альтернативи, що сприяють економічному зростанню і є промисловими активами", - зазначив Адріан Еш, керівник відділу досліджень онлайн-майданчика BullionVault.

Долар США знизився за день на 0,4%, хоч і демонструє друге зростання у тижневому вимірі поспіль. Ослаблення долара, як правило, робить золото дешевшим для покупців, які тримають інші валюти.

Європейський Союз погодив 18-й пакет санкцій проти росії у зв'язку з її війною в Україні, включаючи заходи, спрямовані на завдання подальшої шкоди її нафтовій та енергетичній промисловості.

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"Ціни на золото зростають на тлі ослаблення долара США, але залишаються під тиском опублікованих цього тижня даних щодо США, які пом'якшили побоювання щодо стійкості найбільшої економіки світу", - заявив Хан Тан, головний аналітик ринку Nemo.Money.

"Нові санкції ЄС щодо росії нагадують учасникам ринку про те, що геополітичні ризики на світовій арені залишаються очевидними", - зазначив він.

Раніше на цьому тижні джерело повідомило Reuters, що президент США Дональд Трамп готовий звільнити голову ФРС Джерома Павелла. Пізніше Трамп заявив, що не планує звільняти Павелла, але відновив критику політики ФРС щодо відсоткових ставок.

Тим часом роздрібні продажі в США в червні перевершили очікування, а кількість початкових заявок на допомогу з безробіття також виявилася вищою.

Ціна паладію зросла на 4% до 1329,88 долара за унцію, досягнувши максимуму із серпня 2023 року. Ціна срібла зросла на 0,5% до 38,31 доларів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
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