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Золото торгуется вблизи 3-недельного минимума

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Спотовая цена на золото держалась на уровне $3311,33 за унцию, достигнув самого низкого уровня с 9 июля. Это происходит на фоне ослабления опасений по поводу мировой войны пошлин и укрепления доллара, что снизило привлекательность золота как актива-убежища.

Золото торгуется вблизи 3-недельного минимума

Цены на золото во вторник практически не изменились, оставаясь вблизи трехнедельного минимума, на фоне того, как ослабление опасений по поводу мировой войны пошлин и укрепление доллара снизили привлекательность золота как актива-убежища, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена на золото по состоянию на 04:01 по Гринвичу (07:01 по Киеву) держалась на уровне $3311,33 за унцию. На предыдущей сессии драгоценный металл достиг самого низкого уровня с 9 июля.

Американские фьючерсы на золото оставались стабильными на уровне $3310,80.

"Торги золотом на уровне около $3300 или ниже, как и раньше, привлекают внимание покупателей. Хотя краткосрочная динамика рынка, обусловленная торговыми соглашениями и укреплением доллара США, не способствует росту цен на золото, в перспективе потенциал роста все еще сохраняется", - отметил главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер.

Высокопоставленные экономические чиновники США и Китая встретились в понедельник в Стокгольме для более чем пятичасовой встречи, направленной на разрешение давних экономических споров, находящихся в центре торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, стремясь продлить перемирие по пошлинам на три месяца.

В воскресенье США заключили рамочное торговое соглашение с ЕС, установив 15% импортный тариф на большинство товаров ЕС - вдвое меньший, чем угрожавшая ставка, - и предотвратив более масштабную торговую войну между двумя союзниками, на долю которых приходится почти треть мировой торговли.

Индекс доллара держался вблизи более чем недельного максимума, что привело к росту стоимости золота для покупателей, имеющих другие валюты.

Инвесторы ожидают выхода на этой неделе ряда макроэкономических данных по США, включая данные по инфляции и отчет по занятости, а также двухдневного заседания ФРС, которое начнется позднее в тот же день. Ожидается, что ставки останутся стабильными.

По словам Уотерера, если появятся более слабые макроэкономические данные по США или критика ФРС со стороны президента США Дональда Трампа побудит центральный банк занять более "голубиную" позицию на этой неделе, это может положительно сказаться на золоте.

Спотовые цены на серебро снизились на 0,2% до $38,09 за унцию, тогда как платина выросла на 0,6% до $1397,80, а палладий упал на 1,9% до $1223,02.

Нефть дешевеет на фоне экономических опасений и ожидания решения ФРС29.07.25, 08:21 • 1226 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Федеральная резервная система
Дональд Трамп
Стокгольм
Европейский Союз
Китай
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