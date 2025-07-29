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Золото торгується поблизу 3-тижневого мінімуму

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Спотова ціна на золото трималася на рівні $3311,33 за унцію, досягнувши найнижчого рівня з 9 липня. Це відбувається на тлі послаблення побоювань щодо світової війни мит та зміцнення долара, що знизило привабливість золота як активу-притулку.

Золото торгується поблизу 3-тижневого мінімуму

Ціни на золото у вівторок практично не змінилися, залишаючись поблизу тритижневого мінімуму, на тлі того, як послаблення побоювань з приводу світової війни мит та зміцнення долара знизили привабливість золота як активу-притулку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотова ціна на золото станом на 04:01 за Гринвічем (07:01 за Києвом) трималася на рівні $3311,33 за унцію. На попередній сесії дорогоцінний метал досяг найнижчого рівня з 9 липня.

Американські ф'ючерси на золото залишалися стабільними на рівні $3310,80.

"Торги золотом на рівні близько $3300 або нижче, як і раніше, привертають увагу покупців. Хоча короткострокова динаміка ринку, зумовлена торгівельними угодами та зміцненням долара США, не сприяє зростанню цін на золото, у перспективі потенціал зростання все ще зберігається", - зазначив головний аналітик ринку KCM Trade Тім Вотерер.

Високопоставлені економічні чиновники США та Китаю зустрілися у понеділок у Стокгольмі для більш ніж п'ятигодинної зустрічі, спрямованої на вирішення давніх економічних суперечок, що перебувають у центрі торгової війни між двома найбільшими економіками світу, прагнучи продовжити перемир'я щодо мит на три місяці.

У неділю США уклали рамкову торговельну угоду з ЄС, встановлюючи 15% імпортний тариф на більшість товарів ЄС - удвічі менший за ставку, яка загрожувала, - і запобігши більш масштабній торговій війні між двома союзниками, на частку яких припадає майже третина світової торгівлі.

Індекс долара тримався поблизу більш ніж тижневого максимуму, що призвело до зростання вартості золота для покупців, які мають інші валюти.

Інвестори очікують виходу цього тижня низки макроекономічних даних по США, включаючи дані щодо інфляції та звіту щодо зайнятості, а також дводенного засідання ФРС, яке розпочнеться пізніше того ж дня. Очікується, що ставки залишаться стабільними.

За словами Вотерера, якщо з'являться слабкіші макроекономічні дані щодо США або критика ФРС з боку президента США Дональда Трампа спонукає центральний банк зайняти більш "голубину" позицію цього тижня, це може позитивно позначитися на золоті.

Спотові ціни на срібло знизилися на 0,2% до $38,09 за унцію, тоді як платина зросла на 0,6% до $1397,80, а паладій впав на 1,9% до $1223,02.

Нафта дешевшає на тлі економічних побоювань та очікування рішення ФРС29.07.25, 08:21 • 1604 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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