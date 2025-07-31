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Світовий попит на золото за пів року зріс на 3%

Київ • УНН

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Світовий попит на золото, включаючи позабіржові торги, зріс на 3% у річному обчисленні до 1248,8 тонн у другому кварталі 2025 року. Інвестиції в золото збільшилися на 78%, а спотові ціни досягли рекордних $3500 за тройську унцію.

Світовий попит на золото за пів року зріс на 3%

Світовий попит на золото, включаючи позабіржові торги (OTC), зріс на 3% у річному обчисленні до 1248,8 тонн у другому кварталі 2025 року, а інвестиції зросли на 78%, повідомила у четвер Всесвітня золота рада (World Gold Council), пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотові ціни на золото зросли на 26% з початку року, досягнувши рекордних 3500 доларів за тройську унцію у квітні. Це пов'язано з невизначеністю світової торгової політики та геополітичною нестабільністю, які сприяли надходженню коштів в активи-притулки.

Попит на золоті зливки зріс на 21% у другому кварталі, компенсувавши падіння попиту на монети, що продовжується, повідомила WGC, галузева організація, членами якої є золотодобувачі з усього світу.

Біржові інвестиційні фонди, фізично забезпечені золотом, зафіксували найбільше надходження коштів за пів року з першої половини 2020 року з січня по червень, повідомила WGC раніше в липні.

Світове споживання золотих ювелірних виробів, основна категорія попиту на фізичний метал, впало на 14% до 341,0 тонни, що є найнижчим показником з третього кварталу 2020 року, охопленого пандемією, на тлі того, як високі ціни відлякали покупців.

"Здебільшого зниження відбулося за рахунок Китаю та Індії, чия сукупна частка ринку впала нижче 50% лише втретє за останні п'ять років", - повідомила WGC.

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Центральні банки, ще одне важливе джерело попиту на золото, скоротили закупівлі на 21% до 166,5 тонни у другому кварталі, згідно з розрахунками WGC, заснованими на звітах про покупки та оцінку незареєстрованих покупок.

Щодо пропозиції, обсяги переробки збільшилися на 4% до 347,2 тонни у другому кварталі, але залишалися відносно стриманими, попри рекордні ціни, на тлі того, як індійські споживачі воліли обмінювати старі ювелірні вироби на нові або використовувати їх як заставу за кредитами.

WGC знизила свою оцінку обсягу закупівель золота центральними банками цього року, додавши, що довгострокова тенденція перерозподілу коштів центральними банками з американських активів у золото зберігається.

За даними WGC, золоті ETF мають додатковий потенціал зростання у другій половині цього року, а роздрібні інвестиції мають дещо знизитися.

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Юлія Шрамко

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