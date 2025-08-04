Прогноз ціни на золото підвищено до $3500 на найближчі три місяці - Citi

Американська транснаціональна банківська і фінансова корпорація Citi у понеділок підвищила прогноз ціни на золото на найближчі три місяці з $3300 до $3500 за унцію, а також очікуваний торговий діапазон з $3100 до $3500 до $3300-3600, вважаючи, що короткострокові перспективи зростання економіки США та інфляції погіршаться, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Побоювання з приводу зростання економіки США та інфляції, пов'язаної з митами, залишаться високими у другій половині 2025 року, що поряд з ослабленням долара має призвести до помірного зростання цін на золото та досягнення нових історичних максимумів", - повідомив банк.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив високі мита на експорт із десятків торгових партнерів, включаючи Канаду, Бразилію, Індію та Тайвань.

Торговий представник Джеймісон Грір заявив на CBS у неділю, що мита, введені минулого тижня для десятків країн, швидше за все, залишаться в силі, а не будуть знижені в межах переговорів, що тривають.

Трамп збереже 10% мита, але не всім: Білий дім представив новий тарифний план для десятків країн

Минулого тижня долар ослаб після того, як кількість робочих місць поза сільським господарством у США збільшилася на 73 000 минулого місяця після зростання на 14 000 у червні, цифри, переглянутої у бік зниження. Це відродило сподівання зниження ставки ФРС у вересні. Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки тепер оцінюють можливість зниження ставки в 81%.

Citi також відзначає слабші дані щодо зайнятості в США у другому кварталі 2025 року, що збільшує побоювання з приводу довіри до інституційної системи щодо ФРС та статистики США, а також збільшені геополітичні ризики, пов'язані з війною рф проти України.

Золото, що традиційно вважається активом-притулком у період політичної та економічної невизначеності, як правило, процвітає в умовах низьких відсоткових ставок.

За оцінками Citi, валовий попит на золото зріс більш ніж на третину з середини 2022 року, а ціни на другий квартал 2025 року зросли майже вдвічі.

Стабільний попит на золото був зумовлений високим інвестиційним попитом, помірними покупками з боку центральних банків та стійким попитом на ювелірні вироби, попри зростання цін, додав банк.

Ціни на золото дещо знизилися в понеділок, на тлі того, як інвестори фіксували прибуток після різкого зростання на попередній сесії на тлі слабших, ніж очікувалося, даних про зайнятість у США.

Спотові ціни на золото впали на 0,1% до $3360,62 за унцію за 04:32 за Гринвічем (07:32 за Києвом). Зливки золота у п'ятницю зросли більш як на 2%. Тим часом американські ф'ючерси на золото зросли на 0,4% до $3412,80.

Спотові ціни на срібло зросли на 0,2% до 37,10 доларів за унцію, платина впала на 0,6% до 1307,52 доларів, а паладій знизився на 0,6% до 1201,44 доларів.

Світовий попит на золото за пів року зріс на 3%