Прогноз погоды на 10 марта: в Украине продолжает теплеть

Во вторник, 10 марта, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков во вторник ни в одном из регионов Украины не ожидается.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 10-15° тепла, в Карпатах, на Черниговщине и Сумщине 6-11° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 10 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +13°...+15°.

Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений