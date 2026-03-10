Прогноз погоды на 10 марта: в Украине продолжает теплеть
Киев • УНН
Во вторник во всех регионах Украины ожидается сухая погода с температурой до +15°. В Киеве и области будет переменная облачность без осадков.
Во вторник, 10 марта, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков во вторник ни в одном из регионов Украины не ожидается.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 10-15° тепла, в Карпатах, на Черниговщине и Сумщине 6-11°
В Киеве и области 10 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +13°...+15°.
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений08.03.26, 16:42 • 66309 просмотров