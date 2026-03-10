Прогноз погоди на 10 березня: в Україні продовжує теплішати
Київ • УНН
У вівторок в усіх регіонах України очікується суха погода з температурою до +15°. У Києві та області буде мінлива хмарність без жодних опадів.
У вівторок, 10 березня, на більшій частині території України очікується невелика хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів у вівторок у жодному з регіонів України не очікується.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 10-15° тепла, в Карпатах, на Чернігівщині та Сумщині 6-11°
У Києві та області 10 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря +13°...+15°.
