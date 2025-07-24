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Прогноз по рынку стейблкоинов в $2 трлн является «оптимистичным» — JPMorgan

Киев • УНН

 • 102 просмотра

JPMorgan Chase & Co. считает прогноз роста рынка стейблкоинов до $2 трлн «несколько оптимистичным», поскольку инфраструктура еще не развита. Банк прогнозирует удвоение или утроение рынка, что значительно ниже других оценок.

Прогноз по рынку стейблкоинов в $2 трлн является «оптимистичным» — JPMorgan

Впечатляющий прогноз потенциального роста рынка стейблкоинов до 2 триллионов долларов, который часто упоминался во время недавних попыток одобрить регулирование крипторынка в США, впервые является «немного оптимистичным», согласно JPMorgan Chase & Co., пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В прошлом месяце министр финансов Скотт Бессент заявил во время слушаний в Сенате, что сектор может даже превысить эту оценку к 2028 году при условии законодательной поддержки. Это будет почти в восемь раз больше, чем текущая рыночная стоимость всех стейблкоинов в 260 миллиардов долларов.

«Нам трудно поверить, что рынок может существенно вырасти в течение следующих нескольких лет, поскольку инфраструктура/экосистема, которая поддерживает стейблкоины, еще далеко не развита и потребует времени для формирования», – написали стратеги JPMorgan, указав, что рост «может происходить более медленными темпами, чем некоторые могут ожидать».

Стейблкоины рекламируются как разрушительные для традиционных финансовых систем из-за их потенциального использования для практически мгновенных трансграничных платежей и денежных переводов. В отличие от более волатильных криптовалют, стейблкоины обычно привязаны к фиатным валютам, что потенциально упрощает мгновенные и круглосуточные расчеты платежей. Но, несмотря на недавний рост интереса к этим активам, они все еще составляют менее 1% мировых денежных потоков, что свидетельствует о том, что роль цифрового актива в изменениях для финансовых рельсов все еще нуждается в значительном продвижении, пишут стратеги.

JPMorgan отметил, что, учитывая текущую траекторию роста, более вероятно, что рынок удвоится или утроится, что намного ниже по сравнению с другими оценками. Рынок стейблкоинов значительно вырос в последние годы, причем USDT Tether Holdings SA и USDC Circle Internet Group Inc. составляют более 60% рынка.

«Мы подозреваем, что инвесторы в ликвидность, как розничные, так и институциональные, не собираются сразу переходить к платежным стейблкоинам как наличной альтернативе», - заявил банк.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ТехнологииФинансы
JPMorgan Chase
Сенат Соединенных Штатов Америки
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