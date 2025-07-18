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США закрепляют доминирование в криптотехнологиях: Трамп подписал GENIUS Act

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал GENIUS Act, регулирующий криптовалюты, в частности стейблкоины. Закон создает регуляторную базу для цифровых активов, привязанных к доллару США, что делает их менее волатильными.

США закрепляют доминирование в криптотехнологиях: Трамп подписал GENIUS Act

Президент США Дональд Трамп только что подписал закон GENIUS Act о регулировании криптовалют, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Это невероятный поступок... мы упорно работали", – сказал он, поблагодарив тех, кто участвовал в разработке законопроекта.

Он добавил, что закон делает "гигантский шаг к закреплению американского доминирования в мировых финансах и криптотехнологиях".

Трамп задекларировал более 600 млн долларов дохода от криптовалюты и бизнеса - Reuters14.06.25, 12:57 • 10435 просмотров

Что такое GENIUS Act?

Законопроект был принят Палатой представителей США и знаменует собой ключевой момент для индустрии цифровых активов.

Он создает регуляторную базу для криптовалютных токенов, известных как стейблкоины.

Стейблкоин – это тип криптовалюты, привязанный к другому активу, в данном случае к доллару США, что делает его менее волатильным, чем обычно другие криптовалюты.

Его можно использовать различными способами, в том числе для платежей и для торговли фьючерсами.

Этот закон может сделать стейблкоины более распространенными, поощряя большую конкуренцию на рынке и укрепляя доверие, рассказал NBC криптоаналитик Ник Пакрин.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости МираТехнологииФинансы
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
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