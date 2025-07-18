США закрепляют доминирование в криптотехнологиях: Трамп подписал GENIUS Act
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подписал GENIUS Act, регулирующий криптовалюты, в частности стейблкоины. Закон создает регуляторную базу для цифровых активов, привязанных к доллару США, что делает их менее волатильными.
Президент США Дональд Трамп только что подписал закон GENIUS Act о регулировании криптовалют, передает УНН со ссылкой на Sky News.
"Это невероятный поступок... мы упорно работали", – сказал он, поблагодарив тех, кто участвовал в разработке законопроекта.
Он добавил, что закон делает "гигантский шаг к закреплению американского доминирования в мировых финансах и криптотехнологиях".
Трамп задекларировал более 600 млн долларов дохода от криптовалюты и бизнеса - Reuters14.06.25, 12:57 • 10435 просмотров
Что такое GENIUS Act?
Законопроект был принят Палатой представителей США и знаменует собой ключевой момент для индустрии цифровых активов.
Он создает регуляторную базу для криптовалютных токенов, известных как стейблкоины.
Стейблкоин – это тип криптовалюты, привязанный к другому активу, в данном случае к доллару США, что делает его менее волатильным, чем обычно другие криптовалюты.
Его можно использовать различными способами, в том числе для платежей и для торговли фьючерсами.
Этот закон может сделать стейблкоины более распространенными, поощряя большую конкуренцию на рынке и укрепляя доверие, рассказал NBC криптоаналитик Ник Пакрин.