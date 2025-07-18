США закріплюють домінування у криптотехнологіях: Трамп підписав GENIUS Act

Президент США Дональд Трамп щойно підписав GENIUS Act про регулювання криптовалют, передає УНН із посиланням на Sky News.

"Це неймовірний вчинок... ми наполегливо працювали", – сказав він, подякувавши тим, хто брав участь у розробці законопроекту.

Він додав, що закон робить "гігантський крок до закріплення американського домінування у світових фінансах та криптотехнологіях".

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Що таке GENIUS Act?

Законопроект був прийнятий Палатою представників США і знаменує собою ключовий момент для індустрії цифрових активів.

Він створює регуляторну базу для криптовалютних токенів, відомих як стейблкоїни.

Стейблкоїн – це тип криптовалюти, прив’язаний до іншого активу, в цьому випадку до долара США, що робить його менш волатильним, ніж зазвичай інші криптовалюти.

Його можна використовувати різними способами, зокрема для платежів та для торгівлі ф’ючерсами.

Цей закон може зробити стейблкоїни більш поширеними, заохочуючи більшу конкуренцію на ринку та зміцнюючи тріст, розповів NBC криптоаналітик Нік Пакрін.