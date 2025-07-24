Прогноз щодо ринку стейблкоїнів у $2 трлн є "оптимістичним" - JPMorgan

Вражаючий прогноз потенційного зростання ринку стейблкоїнів у 2 трильйони доларів, який часто згадувався під час нещодавніх спроб схвалити регулювання крипторинку в США, вперше є "трохи оптимістичним", згідно з JPMorgan Chase & Co., пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Минулого місяця міністр фінансів Скотт Бессент заявив під час слухань у Сенаті, що сектор може навіть перевищити цю оцінку до 2028 року за умови законодавчої підтримки. Це буде майже у вісім разів більше, ніж поточна ринкова вартість усіх стейблкоїнів у 260 мільярдів доларів.

"Нам важко повірити, що ринок може суттєво зрости протягом наступних кількох років, оскільки інфраструктура/екосистема, яка підтримує стейблкоїни, ще далеко не розвинена і потребуватиме часу для формування", – написали стратеги JPMorgan, вказавши, що зростання "може відбуватися повільнішими темпами, ніж дехто може очікувати".

Стейблкоїни рекламуються як руйнівні для традиційних фінансових систем через їхнє потенційне використання для практично миттєвих транскордонних платежів та грошових переказів. На відміну від більш волатильних криптовалют, стейблкоїни зазвичай прив'язані до фіатних валют, що потенційно спрощує миттєві та цілодобові розрахунки платежів. Але, попри нещодавнє зростання інтересу до цих активів, вони все ще становлять менше 1% світових грошових потоків, що свідчить про те, що роль цифрового активу у змінах для фінансових рейок все ще потребує значного просування, пишуть стратеги.

JPMorgan зазначив, що враховуючи поточну траєкторію зростання, більш імовірно, що ринок подвоїться або потроїться, що набагато нижче проти інших оцінок. Ринок стейблкоїнів значно зріс за останні роки, причому USDT Tether Holdings SA та USDC Circle Internet Group Inc. становлять понад 60% ринку.

"Ми підозрюємо, що інвестори в ліквідність, як роздрібні, так і інституційні, не збираються одразу переходити до платіжних стейблкоїнів як готівкової альтернативи", - заявив банк.

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