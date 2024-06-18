Профильный Комитет парламента Швейцарии одобрил непрямой экспорт оружия в Украину

Комитет по вопросам политики безопасности Национального совета Швейцарии, нижней палаты парламента, поддержал предложение, которое позволит косвенный экспорт оружия в Украину. Об этом сообщает Blick, пишет УНН.

Детали

В комитете предложили внести изменения в закон, который запрещает реэкспорт оружия в Украину. Для этого там инициировали внесение соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента.

При рассмотрении в комитете предложение поддержали 10 депутатов. Еще 10 были "против", а четверо - воздержались. Окончательное решение приняла председатель комитета Зайлер Граф, - сообщает издание.

Сейчас законопроект должны рассмотреть в Национальном совете Швейцарии и Совете кантонов (верхняя палата парламента). Только при условии поддержки инициативы депутатами решение об оружии для Украины может вступить в силу.

Издание отмечает, что Швейцария является нейтральной страной, что запрещает ей поставлять оружие в Украину. Также передачу оружия швейцарского производства украинским военным запрещено и для третьих стран.

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