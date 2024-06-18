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Профільний Комітет парламенту Швейцарії схвалив непрямий експорт зброї до України

Київ • УНН

 • 63553 перегляди

Швейцарський парламентський комітет схвалив пропозицію внести зміни до закону і дозволити непрямий експорт зброї в Україну, який наразі заборонений через нейтралітет країни.

Профільний Комітет парламенту Швейцарії схвалив непрямий експорт зброї до України

Комітет з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії, нижньої палати парламенту, підтримав пропозицію, яка дозволить непрямий експорт зброї в Україну. Про це повідомляє Blick, пише УНН.

Деталі

У комітеті запропонували внести зміни до закону, який забороняє реекспорт зброї до України. Для цього там ініціювали внесення відповідного законопроекту на розгляд парламенту.

Під час розгляду у комітеті пропозицію підтримали 10 депутатів. Ще 10 були "проти", а четверо - утрималися. Остаточне рішення ухвалила голова комітету Зайлер Граф,

- повідомляє видання.

Наразі законопроект мають розглянути у Національній раді Швейцарії та Раді кантонів (верхня палата парламенту). Лише за умови підтримки ініціативи депутатами рішення про зброю для України може набути чинності.

Видання зазначає, що Швейцарія є нейтральною країною, що забороняє їй постачати зброю в Україну. Також передачу зброї швейцарського виробництва українським військовим заборонено і для третіх країн.

Данія, Німеччина та Угорщина спільно закуплять системи ППО Skyranger18.06.24, 16:59 • 16776 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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