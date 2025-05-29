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Присвоили и “отмыли” средства одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины: правоохранители провели около 50 обысков

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Следователи провели 49 обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Обыски проводились по делу о хищении средств одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины.

Присвоили и “отмыли” средства одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины: правоохранители провели около 50 обысков

Следователи Нацполиции провели 49 неотложных обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре по делу о присвоении и отмывании средств одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины. Правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, накопители информации. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.

Сотрудники Нацполиции провели неотложные обыски в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. В частности, в офисных помещениях и по адресам проживания топ-менеджмента группы компаний и должностных лиц предприятий с признаками фиктивности, которые использовались с целью легализации средств 

- говорится в сообщении.

Изъята документация, компьютерная техника и накопители информации и т.д.

Дополнение

Компания DCH сообщила, что сегодня правоохранители провели обыски в офисных помещениях предприятий Группы DCH в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, была изъята документация, компьютерная техника и накопители информации и т.д.

Контекст

Отметим,  в этом деле экс-председателя правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и пятерых его сообщников объявили в международный розыск

По данным правоохранителей, чиновник создал преступную организацию, в которую привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей. Оперативники Департамента стратегических расследований установили, что подконтрольные организатору "схемы" компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Вместо этого легализовывали полученные средства через ряд мнимых сделок.

За это следователи Нацполиции объявили всем девяти участникам организованной группы о подозрении за завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, полицейские наложили аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, причастной к экс-главе и на корпоративные права ряда предприятий. 

В ходе дальнейшего следствия полицейские установили, что предприятия, которым отгружалось горючее, не были конечными получателями средств от его дальнейшей реализации. В основном, эти средства перечислялись на основании мнимых сделок предприятиям финансово промышленной группы.

Павел Башинский

Павел Башинский

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