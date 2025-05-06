Привласнили майже 6 млрд грн: ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та 5 його поплічників оголосили у розшук

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини
08:22 • 13143 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

Ексклюзив
07:11 • 21267 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

05:57 • 45051 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

04:48 • 30154 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
04:00 • 31403 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Ексклюзив
5 травня, 14:12 • 53396 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

5 травня, 09:24 • 166078 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 125541 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
5 травня, 06:29 • 193308 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
5 травня, 06:08 • 193055 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
2м/с
58%
749 мм
Популярнi новини

Вночі москву атакували безпілотники: що відомо про наслідки

5 травня, 23:52 • 34176 перегляди

"Сьогодні наступу не буде": бійці ЗСУ зірвали спробу просування окупантів на Покровському напрямку

6 травня, 02:03 • 26514 перегляди

Ракетний корабель з "Калібрами" вийшов з акваторії Чорного моря - ВМС ЗСУ

6 травня, 03:22 • 29604 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 25461 перегляди

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

08:09 • 10664 перегляди
Публікації

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

05:57 • 45055 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 92158 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 166079 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 193309 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

5 травня, 06:08 • 193055 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Китай

Реклама
УНН Lite

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 3952 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

05:59 • 10863 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 26513 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 17817 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 82184 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Telegram

The New York Times

The Washington Post

Нафта марки Brent

Привласнили майже 6 млрд грн: ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та 5 його поплічників оголосили у розшук

Київ • УНН

 • 4112 перегляди

Ексголову правління нафтопереробного концерну та 5 фігурантів оголосили в розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Привласнили майже 6 млрд грн: ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та 5 його поплічників оголосили у розшук

Ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та ще п'ятьох фігурантів оголосили у державний та міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн. Про це повідомила Національна поліція України передає УНН.

Деталі

Як зазначають у поліції, посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організаційні схеми компаній укладали з нафтопереробною корпорацією угоди про постачання нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізували отримані кошти через рахунки в іноземному банку

 - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що було привласнено 5,8 млрд грн.

Через це слідчі оголосили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем всім девятьом учасникам схеми. Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств.

Слідчі Головного слідчого управління поліції оголосили шістьох фігурантів у державний та міжнародний розшук. Коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країн світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну, де їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

- додали у поліції.

На Доннечині затримали комбата, який "обклав даниною" фейкові бойові виплати своїх підлеглих - СБУ05.05.25, 16:31 • 6202 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Інтерпол
Франція
Brent
$61.75
Bitcoin
$94,370.70
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$34.19
Золото
$3,385.30
Ethereum
$1,801.73