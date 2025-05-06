Привласнили майже 6 млрд грн: ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та 5 його поплічників оголосили у розшук

Ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та ще п'ятьох фігурантів оголосили у державний та міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн. Про це повідомила Національна поліція України передає УНН.

Як зазначають у поліції, посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організаційні схеми компаній укладали з нафтопереробною корпорацією угоди про постачання нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізували отримані кошти через рахунки в іноземному банку

Правоохоронці зазначають, що було привласнено 5,8 млрд грн.

Через це слідчі оголосили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем всім девятьом учасникам схеми. Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств.

Слідчі Головного слідчого управління поліції оголосили шістьох фігурантів у державний та міжнародний розшук. Коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країн світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну, де їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна