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Присвоили почти 6 млрд грн: экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и 5 его приспешников объявили в розыск

Киев • УНН

 • 3986 просмотра

Бывшего председателя правления нефтеперерабатывающего концерна и 5 фигурантов объявили в розыск Интерпола из-за присвоения 5,8 млрд грн. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Присвоили почти 6 млрд грн: экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и 5 его приспешников объявили в розыск

Экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и еще пятерых фигурантов объявили в государственный и международный розыск Интерпола за присвоение 5,8 млрд грн. Об этом сообщила Национальная полиция Украины передает УНН.

Детали

Как отмечают в полиции, чиновник создал преступную организацию, в которую привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей.

Оперативники Департамента стратегических расследований установили, что подконтрольные организационные схемы компаний заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией соглашения о поставках нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Вместо этого легализовали полученные средства через счета в иностранном банке

 - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что было присвоено 5,8 млрд грн.

Поэтому следователи объявили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением всем девяти участникам схемы. Кроме того, полицейские наложили аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся экс-главы, и на корпоративные права ряда предприятий.

Следователи Главного следственного управления полиции объявили шестерых фигурантов в государственный и международный розыск. Когда злоумышленников установят в любой из цивилизованных стран мира, они будут арестованы и экстрадированы в Украину, где им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества

- добавили в полиции.

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