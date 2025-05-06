Присвоили почти 6 млрд грн: экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и 5 его приспешников объявили в розыск

Экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и еще пятерых фигурантов объявили в государственный и международный розыск Интерпола за присвоение 5,8 млрд грн. Об этом сообщила Национальная полиция Украины передает УНН.

Как отмечают в полиции, чиновник создал преступную организацию, в которую привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей.

Оперативники Департамента стратегических расследований установили, что подконтрольные организационные схемы компаний заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией соглашения о поставках нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Вместо этого легализовали полученные средства через счета в иностранном банке

Правоохранители отмечают, что было присвоено 5,8 млрд грн.

Поэтому следователи объявили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением всем девяти участникам схемы. Кроме того, полицейские наложили аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся экс-главы, и на корпоративные права ряда предприятий.

Следователи Главного следственного управления полиции объявили шестерых фигурантов в государственный и международный розыск. Когда злоумышленников установят в любой из цивилизованных стран мира, они будут арестованы и экстрадированы в Украину, где им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества