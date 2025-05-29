Привласнили та “відмили” кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України: правоохоронці провели майже 50 обшуків

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів
29 травня, 13:16 • 97234 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 115063 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 117269 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 108345 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 194323 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 102806 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 126806 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 111536 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 116318 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 102240 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.9м/с
77%
745мм
Популярнi новини

У кремлі відмовилися "публічно" обговорювати свій проєкт "меморандуму"

29 травня, 11:54 • 7082 перегляди

"Батон Оптик": в Україні почали виробляти нові безпілотники

29 травня, 13:48 • 3444 перегляди

Командир 211-ї бригади покривав катування солдат: розслідування завершено, справу передають до суду

29 травня, 14:26 • 25230 перегляди

У Чехії вчительку засудили за заперечення злочинів рф в Україні перед школярами

29 травня, 14:35 • 9498 перегляди

На базу "Оленья" перегнали 40 Ту-22М3 та 20% від наявних у рф літаків Ту-95МС - ЗМІ

16:43 • 30935 перегляди
Публікації

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 13:16 • 97236 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 194325 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 209571 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 285821 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 296179 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Хакан Фідан

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Лісовий Оксен Васильович

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Харківська область

Нідерланди

Європа

Київ

Суми

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 107535 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 100284 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 113583 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 171269 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 107496 перегляди
Актуальне

Туполєв Ту-22М

Ту-95

Ту-160

Су-34

Шахед-136

Привласнили та “відмили” кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України: правоохоронці провели майже 50 обшуків

Київ • УНН

 • 1662 перегляди

Слідчі провели 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Обшуки проводились у справі про розкрадання коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній України.

Привласнили та “відмили” кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України: правоохоронці провели майже 50 обшуків

Слідчі Нацполіції провели 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі у справі про привласнення та відмивання коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній України. Правоохоронці вилучили документацію, компʼютерну техніку, накопичувачі інформації. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.

Співробітники Нацполіції провели невідкладні обшуки у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Зокрема, в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались з метою легалізації коштів 

- йдеться в повідомленні.

Вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо.

Доповнення

Компанія DCH повідомила, що сьогодні правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств Групи DCH у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, було вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо.

Контекст

Відзначимо,  у цій справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук

За даними правоохоронців, посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору "схеми" компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод.

За це слідчі Нацполіції оголосили всім девʼятьом учасникам організованої групи про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови та на корпоративні права низки підприємств. 

У ході подальшого слідства поліцейські встановили, що підприємства, яким відвантажувалося пальне, не були кінцевими отримувачами коштів від його подальшої реалізації. Здебільшого, ці кошти перераховувалися на підставі вдаваних угод підприємствам фінансово промислової групи.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Дніпро
Україна
Одеса
Київ
Харків
Brent
$63.37
Bitcoin
$105,711.60
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,342.50
Ethereum
$2,643.96