Привласнили та “відмили” кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України: правоохоронці провели майже 50 обшуків
Київ • УНН
Слідчі провели 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Обшуки проводились у справі про розкрадання коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній України.
Слідчі Нацполіції провели 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі у справі про привласнення та відмивання коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній України. Правоохоронці вилучили документацію, компʼютерну техніку, накопичувачі інформації. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.
Співробітники Нацполіції провели невідкладні обшуки у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Зокрема, в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались з метою легалізації коштів
Вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо.
Доповнення
Компанія DCH повідомила, що сьогодні правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств Групи DCH у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, було вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо.
Контекст
Відзначимо, у цій справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук.
За даними правоохоронців, посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору "схеми" компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод.
За це слідчі Нацполіції оголосили всім девʼятьом учасникам організованої групи про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, поліцейські наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови та на корпоративні права низки підприємств.
У ході подальшого слідства поліцейські встановили, що підприємства, яким відвантажувалося пальне, не були кінцевими отримувачами коштів від його подальшої реалізації. Здебільшого, ці кошти перераховувалися на підставі вдаваних угод підприємствам фінансово промислової групи.