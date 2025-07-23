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Присвоил 75 миллионов гривен из бюджета Киева: экс-директору департамента КГГА сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 2318 просмотра

Бывшего чиновника КГГА и трех предпринимателей обвиняют в завладении 75 миллионами гривен, выделенными из бюджета Киева по программе «Забота. Навстречу киевлянам».

Присвоил 75 миллионов гривен из бюджета Киева: экс-директору департамента КГГА сообщили о подозрении

Бывшему директору департамента социальной и ветеранской политики КГГА и трем предпринимателям сообщено о подозрении в завладении 75 млн гривен, выделенных из бюджета Киева в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Руслане Светлом, который был назначен на должность директора департамента социальной политики КГГА в 2019 году.

Детали

По данным прокуратуры, предприниматели заключали договоры с департаментом и получали бюджетные средства за предоставление социальных услуг киевлянам, которые не могут о себе позаботиться.

Впрочем, значительную часть денег тратили не на помощь киевлянам, а выводили со счетов под предлогом аренды офисов, автомобилей, паркомест, которые на нужды участников программы не использовались.

В то же время в документы вносили ложные данные об услугах, которые не предоставлялись, например, использование велотренажеров пациентами, которые не поднимаются с кровати. Так, из 150 млн гривен, выделенных в рамках программы, участники группы завладели почти 75 млн гривен

- добавили в ОГП.

Отмечается, что бывший руководитель департамента уже задержан.

Дополнение

В марте 2025 года подозрения в этом же уголовном производстве уже получили заместитель и бывший заместитель директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, директор частного общества, а также предприниматель (бывший заместитель директора Департамента здравоохранения КГГА), которые в составе организованной группы завладели деньгами, выделенными на социальную помощь киевлянам

Еще трое предпринимателей подозреваются в завладении деньгами в крупных размерах в условиях военного положения.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Напомним

В декабре 2024 года тогда еще директора департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслана Светлого разоблачили в подделке медицинских документов для получения 2 группы инвалидности. По данным следствия, в 2022 году он подал в одну из районных МСЭК поддельные медицинские справки о своем диагнозе, который на самом деле не соответствует действительности, а также фейковые "выписки из медицинской карты", которые якобы удостоверяли его пребывание на стационарном лечении. В итоге это позволило чиновнику безосновательно получить 2 группу инвалидности, которая не только "гарантировала бронь" от военной службы, но и позволяла ему получать выплаты по инвалидности из государственного бюджета.

В мае этого года городской голова Виталий Кличко распорядился уволить Руслана Светлого. Увольнение чиновника произошло "по соглашению сторон".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КиевКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Виталий Кличко
Киев
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