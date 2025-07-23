Привласнив 75 мільйонів гривень з бюджету Києва: ексдиректору департаменту КМДА повідомили про підозру

Колишньому директору департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА та трьом підприємцям повідомлено про підозру у заволодінні 75 млн гривень, виділених з бюджету Києва в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам". Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора бепартаменту соціальної політики КМДА у 2019 році.

Деталі

За даними прокуратури, підприємці укладали договори з департаментом та отримували бюджетні кошти за надання соціальних послуг киянам, які не можуть про себе подбати.

Втім, що значну частину грошей витрачали не на допомогу киянам, а виводили з рахунків під приводом оренди офісів, автомобілів, паркомісць, які на потреби учасників програми не використовувалися.

В тож же час в документи вносили неправдиві дані про послуги, які не надавались, наприклад використання велотренажерів пацієнтами, які не підводяться з ліжка. Так, зі 150 млн гривень, виділених в рамках програми, учасники групи заволоділи майже 75 млн гривень - додали в ОГП.

Зазначається, що колишнього керівника департаменту вже затримали.

Доповнення

В березні 2025 року підозри в цьому ж кримінальному провадженні вже отримали заступниця та колишній заступник директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, директор приватного товариства, а також підприємець (колишній заступник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА), які у складі організованої групи заволоділи грошима, виділеними на соціальну допомогу киянам

Ще троє підприємців підозрюються заволодінні грошима у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо

У грудні 2024 року тоді ще директора департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслана Світлого викрили у підробці медичних документів для отримання 2 групи інвалідності. За даними слідства, у 2022 році він подав до однієї із районних МСЕК підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові "виписки із медичної карти", які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні. У підсумку це дозволило чиновнику безпідставно отримати 2 групу інвалідності, яка не лише "гарантувала бронь" від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати по інвалідності із державного бюджету.

У травні цього року міський голова Віталій Кличко розпорядився звільнити Руслана Світлого. Звільнення чиновника відбулося "за угодою сторін".