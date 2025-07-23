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Привласнив 75 мільйонів гривень з бюджету Києва: ексдиректору департаменту КМДА повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 2616 перегляди

Колишнього посадовця КМДА та трьох підприємців звинувачують у заволодінні 75 мільйонами гривень, виділеними з бюджету Києва за програмою «Турбота. Назустріч киянам».

Привласнив 75 мільйонів гривень з бюджету Києва: ексдиректору департаменту КМДА повідомили про підозру

Колишньому директору департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА та трьом підприємцям повідомлено про підозру у заволодінні 75 млн гривень, виділених з бюджету Києва в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам". Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора бепартаменту соціальної політики КМДА у 2019 році. 

Деталі 

За даними прокуратури, підприємці укладали договори з департаментом та отримували бюджетні кошти за надання соціальних послуг киянам, які не можуть про себе подбати.

Втім, що значну частину грошей витрачали не на допомогу киянам, а виводили з рахунків під приводом оренди офісів, автомобілів, паркомісць, які на потреби учасників програми не використовувалися.

В тож же час в документи вносили неправдиві дані про послуги, які не надавались, наприклад використання велотренажерів пацієнтами, які не підводяться з ліжка. Так, зі 150 млн гривень, виділених в рамках програми, учасники групи заволоділи майже 75 млн гривень

- додали в ОГП. 

Зазначається, що колишнього керівника департаменту вже затримали. 

Доповнення

В березні 2025 року підозри в цьому ж кримінальному провадженні вже отримали заступниця та колишній заступник директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, директор приватного товариства, а також підприємець (колишній заступник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА), які у складі організованої групи заволоділи грошима, виділеними на соціальну допомогу киянам 

Ще троє підприємців підозрюються  заволодінні грошима у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо 

У грудні 2024 року тоді ще директора департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслана Світлого викрили у підробці медичних документів для отримання 2 групи інвалідності. За даними слідства, у 2022 році він подав до однієї із районних МСЕК підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові "виписки із медичної карти", які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні. У підсумку це дозволило чиновнику безпідставно отримати 2 групу інвалідності, яка не лише "гарантувала бронь" від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати по інвалідності із державного бюджету.

У травні цього року міський голова Віталій Кличко розпорядився звільнити Руслана Світлого. Звільнення чиновника відбулося "за угодою сторін".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Віталій Кличко
Київ
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