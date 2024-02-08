Принято решение о необходимости смены руководства ВСУ: Умеров намекнул на отставку Залужного

Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров в Facebook, вероятно, намекая на отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, передает УНН.

"Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы", - написал Умеров.

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По словам главы Минобороны, генералу Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач - руководить Вооруженными Силами Украины во время Великой Войны с россией.

"Вооруженные Силы Украины вместе со всем Народом нашей страны продемонстрировали всему миру, что Украина - будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом имеет дело. Наши воины отбили нашествие агрессора, защитили нашу государственность, и продолжают ежедневно защищать нашу независимость. Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 - это три разные реальности", - добавил Умеров.

По словам главы Минобороны, 2024 год принесет новые изменения, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии.

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