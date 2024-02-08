Ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ: Умєров натякнув на відставку Залужного

Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Про це повідомив глава Міноборони Рустем Умєров у Facebook, ймовірно, натякаючи на відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, передає УНН.

"Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги", - написав Умєров.

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За словами глави Міноборони, генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з росією.

"Збройні Сили України разом з усім Народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність. Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності", - додав Умєров.

За словами глави Міноборони, 2024 рік принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії.

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