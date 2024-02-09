Принес домой боеприпас и пытался его разобрать: на Николаевщине погиб мужчина

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  184686 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  173756 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  169994 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  196555 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  196720 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206116 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  247525 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  262916 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235361 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Новости по теме

Принес домой боеприпас и пытался его разобрать: на Николаевщине погиб мужчина

В Николаевской области мужчина погиб, пытаясь разобрать топором боеприпас, который принес домой.

Общество •   •  11196 просмотра
Принес домой боеприпас и пытался его разобрать: на Николаевщине погиб мужчина

"Щекотала" грудь памятника "Родина-мать": в рф 23-летнюю девушку отправили в СИЗО за шуточное видео

Российский суд арестовал 23-летнюю женщину, которая полгода назад разместила в интернете видео, на котором она "щекочет" грудь монумента "Родина-мать" в самаре, обвинив ее в реабилитации нацизма.

Новости Мира •   •  7126 просмотра
"Щекотала" грудь памятника "Родина-мать": в рф 23-летнюю девушку отправили в СИЗО за шуточное видео

Активисты захватили консульство Венгрии в Венеции

Активисты захватили венгерское консульство в Венеции с требованием освободить учительницу Иларию Салис, которую в Венгрии обвиняют в нападении на двух неонацистов.

Новости Мира •   •  7437 просмотра
Активисты захватили консульство Венгрии в Венеции

Для усиления пропаганды оккупанты готовят концерты россиян на захваченных территориях Украины - Центр нацсопротивления

россияне планируют организовать концерты российских артистов на оккупированных территориях Украины для распространения пропаганды в поддержку Владимира Путина.

Война •   •  11735 просмотра
Для усиления пропаганды оккупанты готовят концерты россиян на захваченных территориях Украины - Центр нацсопротивления

Инфляция в Украине замедлилась до 4,7%. Больше всего за месяц подорожали овощи, яйца подешевели

По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,7% в январе.

Экономика •   •  9456 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 4,7%. Больше всего за месяц подорожали овощи, яйца подешевели

Пытали гражданских во время оккупации Сумщины: сообщено о подозрении пяти военным рф

Пятерых российских солдат подозревают в пытках четырех гражданских лиц в Тростянце Сумской области в марте 2022 года во время российской оккупации.

Война •   •  11367 просмотра
Пытали гражданских во время оккупации Сумщины: сообщено о подозрении пяти военным рф

Бригада "Месть" в действии: ликвидировали на Луганщине 11 оккупантов

Пограничники бригады "Месть" ликвидировали 11 российских военных на Луганщине, обезвредив 6 из зенитной установки и еще 5 с помощью воздушной разведки.

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Бригада "Месть" в действии: ликвидировали на Луганщине 11 оккупантов

Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"

Украинцы воспользовались функцией очереди документов в приложении "Дія" более 22 миллионов раз, чтобы обмениваться документами в цифровом виде для различных сервисов.

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Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"

Правительство одобрило законопроект о привлечении арестованных санаториев к реабилитации военных

Кабинет Министров одобрил законопроект, который позволяет передавать арестованное имущество санаториев для реабилитации военнослужащих.

Война •   •  11977 просмотра
Правительство одобрило законопроект о привлечении арестованных санаториев к реабилитации военных

Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели представить рамки переговоров по вступлению Украины в ЕС

Европейская Комиссия ожидает, что в ближайшие недели будут представлены рамки переговоров по процессу вступления Украины в ЕС.

Политика •   •  12752 просмотра
Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели представить рамки переговоров по вступлению Украины в ЕС