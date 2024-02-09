Принес домой боеприпас и пытался его разобрать: на Николаевщине погиб мужчина
В Николаевской области мужчина погиб, пытаясь разобрать топором боеприпас, который принес домой.
"Щекотала" грудь памятника "Родина-мать": в рф 23-летнюю девушку отправили в СИЗО за шуточное видео
Российский суд арестовал 23-летнюю женщину, которая полгода назад разместила в интернете видео, на котором она "щекочет" грудь монумента "Родина-мать" в самаре, обвинив ее в реабилитации нацизма.
Активисты захватили консульство Венгрии в Венеции
Активисты захватили венгерское консульство в Венеции с требованием освободить учительницу Иларию Салис, которую в Венгрии обвиняют в нападении на двух неонацистов.
Для усиления пропаганды оккупанты готовят концерты россиян на захваченных территориях Украины - Центр нацсопротивления
россияне планируют организовать концерты российских артистов на оккупированных территориях Украины для распространения пропаганды в поддержку Владимира Путина.
Инфляция в Украине замедлилась до 4,7%. Больше всего за месяц подорожали овощи, яйца подешевели
По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,7% в январе.
Пытали гражданских во время оккупации Сумщины: сообщено о подозрении пяти военным рф
Пятерых российских солдат подозревают в пытках четырех гражданских лиц в Тростянце Сумской области в марте 2022 года во время российской оккупации.
Бригада "Месть" в действии: ликвидировали на Луганщине 11 оккупантов
Пограничники бригады "Месть" ликвидировали 11 российских военных на Луганщине, обезвредив 6 из зенитной установки и еще 5 с помощью воздушной разведки.
Украинцы уже более 22 миллионов раз пошерили документы через "Дію"
Украинцы воспользовались функцией очереди документов в приложении "Дія" более 22 миллионов раз, чтобы обмениваться документами в цифровом виде для различных сервисов.
Правительство одобрило законопроект о привлечении арестованных санаториев к реабилитации военных
Кабинет Министров одобрил законопроект, который позволяет передавать арестованное имущество санаториев для реабилитации военнослужащих.
Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели представить рамки переговоров по вступлению Украины в ЕС
Европейская Комиссия ожидает, что в ближайшие недели будут представлены рамки переговоров по процессу вступления Украины в ЕС.