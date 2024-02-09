Принес домой боеприпас и пытался его разобрать: на Николаевщине погиб мужчина

На Николаевщине в результате детонации боеприпаса погиб мужчина. Он принес боеприпас домой и с помощью топора пытался его разобрать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Инцидент произошел в поселке Новопетровка Николаевского района.

Как сообщается, мужчина с помощью топора пытался разобрать снаряд возле дома, что повлекло детонацию боеприпаса.

От полученных травм мужчина, 1980 года рождения, погиб на месте.

В ГСЧС напомнили украинцам, что если вы наткнулись на подозрительный предмет или боеприпас ни в коем случае нельзя подходить к нему, перемещать. А тем более пытаться разобрать. Это смертельно опасно, отметили спасатели.

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