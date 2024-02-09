Приніс додому боєприпас і намагався його розібрати: на Миколаївщині загинув чоловік
Київ • УНН
У Миколаївській області чоловік загинув, намагаючись розібрати сокирою боєприпас, який приніс додому.
На Миколаївщині внаслідок детонації боєприпасу загинув чоловік. Він приніс боєприпас додому та за допомогою сокири намагався його розібрати. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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Інцидент стався у селищі Новопетрівка Миколаївського району.
Як повідомляється, чоловік за допомогою сокири намагався розібрати снаряд біля будинку, що спричинило детонацію боєприпасу.
Від отриманих травм чоловік, 1980 року народження, загинув на місці.
В ДСНС нагадали українцям, що якщо ви натрапили на підозрілий предмет чи боєприпас ні в якому разі не можна підходити до нього, переміщати. А тим паче намагатися розібрати. Це смертельно небезпечно, наголосили рятувальники.
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