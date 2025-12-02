$42.340.08
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Пример для подражания": Украина отреагировала на арест радиоведущей ЮАР за вербовку мужчин для рф

Киев • УНН

 • 388 просмотра

МИД Украины отреагировал на арест Нонкулулеко Мантулы, ведущей SAFM Южно-Африканской республики, подозреваемой в вербовке мужчин для войны в Украине на стороне рф. Спикер МИД Георгий Тихий назвал это примером для подражания.

"Пример для подражания": Украина отреагировала на арест радиоведущей ЮАР за вербовку мужчин для рф
Фото: x.com/United24media

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на арест ведущей государственной радиостанции SAFM Южно-Африканской республики, которую подозревают в вербовке мужчин для участия в войне в Украине на стороне россии. Речь идет о 39-летней Нонкулулеко Мантуле, сообщает УНН со ссылкой на спикера МИД Георгия Тихого.

Детали

Приятно видеть, что правительства принимают ответственные меры против незаконной вербовки наемников россией для своих оккупационных сил. Пример для подражания

 - заявил спикер министерства иностранных дел Украины.

Контекст

Арест Мантулы произошел на фоне отдельного расследования против дочери бывшего президента Джейкоба Зумы, которая якобы привлекла еще 17 мужчин к службе в российской армии. Сама она подала в отставку на фоне резонансного расследования.

Напомним

Правоохранительные органы Южно-Африканской республики задержали четырех мужчин, направлявшихся в россию. Ее подозревают в наемничестве на войну против Украины, что запрещено законами страны.

Они готовились сесть на рейс в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы оттуда вылететь в россию, а там присоединиться к оккупационным войскам и участвовать в войне.

Евгений Устименко

