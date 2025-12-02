"Приклад для наслідування": Україна відреагувла на арешт радіоведучої ПАР за вербування чоловіків для рф
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України відреагувало на арешт ведучої державної радіостанції SAFM Південно-Африканської республіки, яку підозрюють у вербуванні чоловіків для участі у війні в Україні на боці росії. Йдеться про 39-річну Нонкулулеко Мантулу, повідомляє УНН з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого.
Деталі
Приємно бачити, що уряди вживають відповідальних заходів проти незаконного вербування найманців росією для своїх окупаціних сил. Приклад для наслідування
Контекст
Арешт Мантули відбувся на тлі окремого розслідування проти дочки колишнього президента Джейкоба Зуми, яка нібито залучила ще 17 чоловіків до служби у російській армії. Сама вона подала у відставку на тлі резонансного розслідування.
Нагадаємо
Правоохоронні органи Південно-Африканської республіки затримали чотирьох чоловіків, які прямували до росії. Її підозрюють у найманстві на війну проти України, що заборонено законами країни.
Вони готувалися сісти на рейс до Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб звідти вилетіти в росію, а там приєднатися до окупаційних військ і брати участь у війні.