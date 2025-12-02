"Приклад для наслідування": Україна відреагувла на арешт радіоведучої ПАР за вербування чоловіків для рф

Фото: x.com/United24media

Міністерство закордонних справ України відреагувало на арешт ведучої державної радіостанції SAFM Південно-Африканської республіки, яку підозрюють у вербуванні чоловіків для участі у війні в Україні на боці росії. Йдеться про 39-річну Нонкулулеко Мантулу, повідомляє УНН з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого.

Деталі

Приємно бачити, що уряди вживають відповідальних заходів проти незаконного вербування найманців росією для своїх окупаціних сил. Приклад для наслідування - заявив речник міністерства закордонних справ України.

Контекст

Арешт Мантули відбувся на тлі окремого розслідування проти дочки колишнього президента Джейкоба Зуми, яка нібито залучила ще 17 чоловіків до служби у російській армії. Сама вона подала у відставку на тлі резонансного розслідування.

Нагадаємо

Правоохоронні органи Південно-Африканської республіки затримали чотирьох чоловіків, які прямували до росії. Її підозрюють у найманстві на війну проти України, що заборонено законами країни.

Вони готувалися сісти на рейс до Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб звідти вилетіти в росію, а там приєднатися до окупаційних військ і брати участь у війні.