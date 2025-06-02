Применил газовый баллончик против военнослужащего: пограничники задержали нарушителя

В Житомирской области пограничный наряд задержал нарушителя, который пытался убежать от правоохранителей и применил газовый баллончик против одного из пограничников. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел во время выполнения обхода пограничным нарядом в пределах Коростенского пограничного района. Военнослужащие заметили подозрительного человека в пограничном районе и остановили его для проверки документов.

В ответ мужчина, как впоследствии выяснилось житель Харькова, пустился наутек. Нарушитель не реагировал на команды об остановке, и даже проигнорировал предупредительный выстрел вверх, который совершил военнослужащий во время преследования.

Пограничный наряд все же догнал нарушителя, однако тот достал газовый баллончик и распылил его в лицо одному из военнослужащих.

Нападавшего оперативно задержали. Пострадавшему пограничнику оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет, отмечают пограничники.

На место происшествия пограничники вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции. Изучаются все обстоятельства правонарушения. Предварительная квалификация действий задержанного – насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа – статья 345 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы - говорится в сообщении.

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