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На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" очереди: что известно

Киев • УНН

 • 176 просмотра

В пункте пропуска "Шегини" замедлено оформление авто из-за ремонтных работ. Водителей призывают выбирать альтернативные пункты пропуска.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" очереди: что известно

В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей наблюдаются очереди на оформление автомобилей на фоне ремонтных работ, которые здесь ведутся, сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, пишет УНН.

Оформление грузовых и легковых авто замедлено в пункте пропуска "Шегини", что на границе с Польшей. Движение затруднено из-за ремонтных работ: на направлении выезда из Украины продолжается прокладка трубопровода и демонтаж дорожного покрытия

- сообщили в ГПСУ.

Водителей призвали учитывать эти обстоятельства при планировании путешествий и выбирать альтернативные пункты пропуска.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" возможны задержки для грузовиков: что нужно знать29.05.25, 14:49 • 1940 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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