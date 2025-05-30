На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" очереди: что известно
Киев • УНН
В пункте пропуска "Шегини" замедлено оформление авто из-за ремонтных работ. Водителей призывают выбирать альтернативные пункты пропуска.
В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей наблюдаются очереди на оформление автомобилей на фоне ремонтных работ, которые здесь ведутся, сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, пишет УНН.
Оформление грузовых и легковых авто замедлено в пункте пропуска "Шегини", что на границе с Польшей. Движение затруднено из-за ремонтных работ: на направлении выезда из Украины продолжается прокладка трубопровода и демонтаж дорожного покрытия
Водителей призвали учитывать эти обстоятельства при планировании путешествий и выбирать альтернативные пункты пропуска.
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