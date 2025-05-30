На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" очереди: что известно

В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей наблюдаются очереди на оформление автомобилей на фоне ремонтных работ, которые здесь ведутся, сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, пишет УНН.

Оформление грузовых и легковых авто замедлено в пункте пропуска "Шегини", что на границе с Польшей. Движение затруднено из-за ремонтных работ: на направлении выезда из Украины продолжается прокладка трубопровода и демонтаж дорожного покрытия - сообщили в ГПСУ.

Водителей призвали учитывать эти обстоятельства при планировании путешествий и выбирать альтернативные пункты пропуска.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" возможны задержки для грузовиков: что нужно знать