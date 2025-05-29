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На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" возможны задержки для грузовиков: что нужно знать

Киев • УНН

 • 236 просмотра

С 30 мая 2025 года в пункте пропуска "Шегини – Медика" уменьшат количество полос для грузовиков из-за строительных работ. Таможенники советуют выбирать альтернативные пункты пропуска.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" возможны задержки для грузовиков: что нужно знать

Украинцев предупредили о возможном замедлении движения грузовиков в пункте пропуска "Шегини – Медика" на границе Украины и Польши, пишет УНН со ссылкой на сообщение Гостаможслужбы.

Детали

"Возможно замедление движения грузовиков в пункте пропуска "Шегини – Медика". В связи с выполнением строительных работ в ПП "Шегини – Медика" на границе с Польшей с 30 мая будет уменьшено количество полос движения для грузового транспорта в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

На время реконструкции на территории пункта пропуска, как указано, будет отсутствовать место для накопления транспортных средств.

"Поэтому просим перевозчиков учитывать это при подаче документов для таможенного оформления. Учитывая эти обстоятельства, советуем выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения границы", - отметили таможенники.

Срок проведения работ, как указано, будет сообщен дополнительно.

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Юлия Шрамко

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