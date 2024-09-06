Пропускная способность транспорта увеличится вдвое: представлен проект реконструкции пункта пропуска "Ягодин"

В рамках проекта обновленного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск", который разрабатывает компания Miyamoto Ukraine, представлен новый дизайн реконструкции.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Детали

В рамках сотрудничества с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Проект USAID "Экономическая поддержка Украины" (Проект USAID) представил новый дизайн реконструкции дорожного пункта пропуска "Ягодин".

Отмечается, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность для грузового и пассажирского транспорта минимум вдвое, в первую очередь за счет увеличения количества полос движения с 26 до 52.

Справка

Проект обновленного пункта пропуска разрабатывает компания Miyamoto Ukraine.

На пункте пропуска планируется:

построить новый грузовой терминал;

создать дополнительные полосы для грузового транспорта, автобусов и легковых автомобилей;

возвести административные и инженерные сооружения.

Напомним,

С 12 августа Польша начнет ремонт асфальта в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Работы продлятся до 12 сентября 2024 года и могут вызвать осложнения движения и длинные очереди.