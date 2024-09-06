Пропускная способность транспорта увеличится вдвое: представлен проект реконструкции пункта пропуска "Ягодин"
Киев • УНН
Представлен новый дизайн реконструкции пункта пропуска «Ягодин - Дорогуск». Проект предусматривает увеличение количества полос движения с 26 до 52, что позволит удвоить пропускную способность для грузового и пассажирского транспорта.
В рамках проекта обновленного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск", который разрабатывает компания Miyamoto Ukraine, представлен новый дизайн реконструкции.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Детали
В рамках сотрудничества с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Проект USAID "Экономическая поддержка Украины" (Проект USAID) представил новый дизайн реконструкции дорожного пункта пропуска "Ягодин".
Отмечается, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность для грузового и пассажирского транспорта минимум вдвое, в первую очередь за счет увеличения количества полос движения с 26 до 52.
Справка
Проект обновленного пункта пропуска разрабатывает компания Miyamoto Ukraine.
На пункте пропуска планируется:
построить новый грузовой терминал;
создать дополнительные полосы для грузового транспорта, автобусов и легковых автомобилей;
возвести административные и инженерные сооружения.
Напомним,
С 12 августа Польша начнет ремонт асфальта в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Работы продлятся до 12 сентября 2024 года и могут вызвать осложнения движения и длинные очереди.