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Пропускна здатність транспорту збільшиться вдвічі: представлено проєкт реконструкції пункту пропуску "Ягодин"

Пропускна здатність транспорту збільшиться вдвічі: представлено проєкт реконструкції пункту пропуску "Ягодин"

Київ • УНН

 • 22805 перегляди

Представлено новий дизайн реконструкції пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Проєкт передбачає збільшення кількості смуг руху з 26 до 52, що дозволить подвоїти пропускну здатність для вантажного та пасажирського транспорту.

В рамках проєкта оновленого пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", який розробляє компанія Miyamoto Ukraine, презентовано новий дизайн реконструкції.

Пише УНН зі посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Деталі

У межах співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури Проєкт USAID "Економічна підтримка України" (Проєкт USAID) представив новий дизайн реконструкції дорожнього пункту пропуску "Ягодин".

Зазначається, що реконструкція дозволить збільшити пропускну здатність для вантажного та пасажирського транспорту щонайменше вдвічі, у першу чергу за рахунок збільшення кількості смуг руху з 26 до 52.

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Довідка

Проєкт оновленого пункту пропуску розробляє компанія Miyamoto Ukraine.

На пункті пропуску планується:

збудувати новий вантажний термінал;

створити додаткові смуги для вантажного транспорту, автобусів та легкових автомобілів;

звести адміністративні й інженерні споруди.

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Нагадаємо

З 12 серпня Польща розпочне ремонт асфальту в пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року і можуть спричинити ускладнення руху та довші черги.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Економіка

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