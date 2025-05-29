На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" можливі затримки для вантажівок: що треба знати
Київ • УНН
З 30 травня 2025 року у пункті пропуску "Шегині – Медика" зменшать кількість смуг для вантажівок через будівельні роботи. Митники радять обирати альтернативні пункти пропуску.
Українців попередили про можливе сповільнення руху вантажівок у пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні України та Польщі, пише УНН з посиланням на повідомлення Держмитслужби.
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"Можливе сповільнення руху вантажівок у пункті пропуску "Шегині – Медика". У зв’язку з виконанням будівельних робіт у ПП "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня буде зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках", - ідеться у повідомленні.
На час реконструкції на території пункту пропуску, як вказано, буде відсутнє місце для накопичення транспортних засобів,.
"Тому просимо перевізників враховувати це під час подання документів для митного оформлення. Зважаючи на ці обставини, радимо обирати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону", - зазначили митники.
Термін проведення робіт, як вказано, буде повідомлений додатково.
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