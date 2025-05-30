На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" черги: що відомо

У пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею спостерігаються черги на оформлення автомобілів на тлі ремонтних робіт, що тут ведуть, повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, пише УНН.

Оформлення вантажних і легкових авто сповільнено у пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею. Рух ускладнено через ремонтні роботи: на напрямку виїзду з України триває прокладання трубопроводу та демонтаж дорожнього покриття - повідомили у ДПСУ.

Водіїв закликали враховувати ці обставини при плануванні подорожей та обирати альтернативні пункти пропуску.

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" можливі затримки для вантажівок: що треба знати