Застосував газовий балончик проти військовослужбовця: прикордонники затримали порушника

На Житомирщині прикордонний наряд затримав порушника, який намагався втекти від правоохоронців та застосував газовий балончик проти одного з прикордонників. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

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Інцидент стався під час виконання обходу прикордонним нарядом у межах Коростенського прикордонного району. Військовослужбовці помітили підозрілу особу в прикордонному районі й зупинили її для перевірки документів.

У відповідь чоловік, як згодом з’ясувалось житель Харкова, вдався до втечі. Порушник не реагував на команди про зупинку, та навіть проігнорував попереджувальний постріл вгору, який здійснив військовослужбовець під час переслідування.

Прикордонний наряд все ж наздогнав порушника, проте той дістав газовий балончик та розпилив його в обличчя одному з військовослужбовців.

Нападника оперативно затримали. Постраждалому прикордоннику надано медичну допомогу, загрози його життю немає, зазначають прикордонники.

На місце події прикордонники викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції. Вивчаються всі обставини правопорушення. Попередня кваліфікація дій затриманого – насильство щодо працівника правоохоронного органу - стаття 345 КК України. Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі - йдеться у дописі.

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