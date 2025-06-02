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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
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Застосував газовий балончик проти військовослужбовця: прикордонники затримали порушника

Київ • УНН

 • 548 перегляди

На Житомирщині прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти та застосував газовий балончик проти прикордонника. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Застосував газовий балончик проти військовослужбовця: прикордонники затримали порушника

На Житомирщині прикордонний наряд затримав порушника, який намагався втекти від правоохоронців та застосував газовий балончик проти одного з прикордонників. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався під час виконання обходу прикордонним нарядом у межах Коростенського прикордонного району. Військовослужбовці помітили підозрілу особу в прикордонному районі й зупинили її для перевірки документів.

У відповідь чоловік, як згодом з’ясувалось житель Харкова, вдався до втечі. Порушник не реагував на команди про зупинку, та навіть проігнорував попереджувальний постріл вгору, який здійснив військовослужбовець під час переслідування.

Прикордонний наряд все ж наздогнав порушника, проте той дістав газовий балончик та розпилив його в обличчя одному з військовослужбовців.

Нападника оперативно затримали. Постраждалому прикордоннику надано медичну допомогу, загрози його життю немає, зазначають прикордонники.

На місце події прикордонники викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції. Вивчаються всі обставини правопорушення. Попередня кваліфікація дій затриманого – насильство щодо працівника правоохоронного органу - стаття 345 КК України. Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі

- йдеться у дописі.

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" черги: що відомо30.05.25, 12:27 • 2674 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Житомирська область
Державна прикордонна служба України
Харків
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