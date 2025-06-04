"Прилет" в Харькове: город атаковали российские беспилотники
Киев • УНН
Ночью 4 июня Харьков был атакован российскими дронами. Удар зафиксирован в Новобаварском районе по гражданскому предприятию, информация о последствиях уточняется.
В ночь на 04 июня в Харькове прогремели взрывы. Город атакуют российские ударные беспилотники. Об этом информируют мэр Харькова Игорь Терехов, руководитель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В среду, 04 июня, в 02:31 Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале об обстреле города вражескими БПЛА.
В Харькове слышно несколько взрывов. Город под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны
В 02:46 Олег Синегубов сообщил, что предварительно, вражеский удар зафиксирован в Новобаварском районе Харькова.
По предварительной информации, вражеский удар зафиксирован по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе Харькова. Информация о пострадавших и последствиях "прилета" уточняется.
"На место направляются экстренные службы", - добавил чиновник.
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