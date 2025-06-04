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Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"
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Нью-Йорк Таймс

"Прилет" в Харькове: город атаковали российские беспилотники

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Ночью 4 июня Харьков был атакован российскими дронами. Удар зафиксирован в Новобаварском районе по гражданскому предприятию, информация о последствиях уточняется.

"Прилет" в Харькове: город атаковали российские беспилотники

В ночь на 04 июня в Харькове прогремели взрывы. Город атакуют российские ударные беспилотники. Об этом информируют мэр Харькова Игорь Терехов, руководитель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В среду, 04 июня, в 02:31 Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале об обстреле города вражескими БПЛА. 

В Харькове слышно несколько взрывов. Город под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны

- говорится в заметке.

В 02:46 Олег Синегубов сообщил, что предварительно, вражеский удар зафиксирован в Новобаварском районе Харькова.

По предварительной информации, вражеский удар зафиксирован по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе Харькова. Информация о пострадавших и последствиях "прилета" уточняется.

- уточнил он в 02:54.

"На место направляются экстренные службы", - добавил чиновник.

Работали одновременно на семи разных локациях: спасатели завершили работы на местах вражеских ударов в Сумах 03.06.25, 18:18 • 2528 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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