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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
18:45 • 10327 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

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"Приліт" у Харкові: місто атакували російські безпілотники

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Вночі 4 червня Харків був атакований російськими дронами. Удар зафіксовано в Новобаварському районі по цивільному підприємству, інформація про наслідки уточнюється.

"Приліт" у Харкові: місто атакували російські безпілотники

У ніч проти 04 червня в Харкові пролунали вибухи. Місто атакують російські ударні безпілотники. Про це інформують мер Харкова Ігор Терехов, керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

У середу, 04 червня, о 02:31 Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі про обстріл міста ворожими БпЛА. 

У Харкові чутно кілька вибухів. Місто під атакою ворожих БПЛА. Будьте обережні

- йдеться у дописі.

О 02:46 Олег Синєгубов повідомив, що попередньо, ворожий удар зафіксовано в Новобаварському районі Харкова.

За попередньою інформацією, ворожий удар зафіксовано по території цивільного підприємства у Новобаварському районі Харкова. Інформація про постраждалих та наслідки "прильоту" уточнюється.

- уточнив він о 02:54.

"На місце прямують екстрені служби", - додав чиновник.

Працювали одночасно на семи різних локаціях: рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів у Сумах03.06.25, 18:18 • 2528 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків
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