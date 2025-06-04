"Приліт" у Харкові: місто атакували російські безпілотники
Київ • УНН
Вночі 4 червня Харків був атакований російськими дронами. Удар зафіксовано в Новобаварському районі по цивільному підприємству, інформація про наслідки уточнюється.
У ніч проти 04 червня в Харкові пролунали вибухи. Місто атакують російські ударні безпілотники. Про це інформують мер Харкова Ігор Терехов, керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, передає УНН.
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У середу, 04 червня, о 02:31 Ігор Терехов написав у своєму Telegram-каналі про обстріл міста ворожими БпЛА.
У Харкові чутно кілька вибухів. Місто під атакою ворожих БПЛА. Будьте обережні
О 02:46 Олег Синєгубов повідомив, що попередньо, ворожий удар зафіксовано в Новобаварському районі Харкова.
За попередньою інформацією, ворожий удар зафіксовано по території цивільного підприємства у Новобаварському районі Харкова. Інформація про постраждалих та наслідки "прильоту" уточнюється.
"На місце прямують екстрені служби", - додав чиновник.
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