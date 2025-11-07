Прикрывались вымышленными связями в ОП: задержан однофамилец Ермака, придумавший преступную схему - детали

В Киеве задержаны три человека, которые, прикрываясь вымышленными связями в Офисе Президента Украины, пытались обмануть гражданина на 100 тысяч долларов. Один из фигурантов – однофамилец руководителя ОП Андрея Ермака, который выдавал себя за его родственника. Об этом сообщают правоохранители и Офис Генпрокурора Украины, пишет УНН.

Детали

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, мошенническую группу разоблачили совместно с полицией Киева и Департаментом миграционной полиции НПУ.

Организатором схемы оказался житель столицы, который представлялся влиятельным лицом, "приближенным к руководству Офиса Президента"". Он уверял потерпевшего, что может "устроить" его на должность заместителя директора одного из департаментов ОП за 100 тысяч долларов США.

Назвался двоюродным братом Ермака: мошенник за 100 тыс. долларов обещал устроить в ОП на высокую должность

Чтобы создать иллюзию связей с высокопоставленными чиновниками, мужчина привлек двух сообщников. Они встречались с потерпевшим, изменяли голоса с помощью специальной программы, а также периодически меняли номерные знаки автомобилей, чтобы избежать разоблачения.

Детали схемы преступления

Подозреваемые придумали легенду о своей влиятельности: организатор представлялся "двоюродным братом Андрея Ермака" и уверял, что имеет доступ к высоким кабинетам – в Кабмине и Верховной Раде. С помощью таких "родственных связей" злоумышленник обещал трудоустройство за "определенное вознаграждение" – 100 тысяч долларов.

Всю сумму злоумышленники не брали сразу, а выманивали ее частями: сначала 10 тысяч долларов, потом еще 5 тысяч, требуя при этом предоставить копии документов – дипломов, сертификатов, паспортов.

Во время передачи очередной части – 50 тысяч долларов – всех троих задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Черновцах задержали пограничника, который за деньги "обещал" должности в СБУ

Фигурантам готовят сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Андрей Ермак отреагировал на такую информацию о преступлении и прикрытии его фамилией, он заявил, что уверен в том, что преступники получат справедливое наказание