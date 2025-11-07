Прикривалися вигаданими зв’язками в ОП: затримано однофамільця Єрмака, який вигадав злочину схему - деталі

ukenru
14:58 • 2464 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
13:59 • 10048 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
11:23 • 14125 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
09:48 • 33385 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:46 • 33546 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
7 листопада, 07:19 • 37132 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 28911 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 30064 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29766 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32890 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 22942 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19349 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26339 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14684 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 10970 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
14:58 • 2474 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
13:59 • 10052 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 7306 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:48 • 33387 перегляди
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
09:46 • 33546 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Мирноград
Німеччина
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 8150 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14835 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26495 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19498 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 23082 перегляди
Прикривалися вигаданими зв’язками в ОП: затримано однофамільця Єрмака, який вигадав злочину схему - деталі

Київ • УНН

 • 636 перегляди

У столиці затримано осіб, які намагалися ошукати громадянина на 100 тисяч доларів, видаючи себе за родичів керівника ОП. Один з фігурантів — однофамілець керівника ОП Андрія Єрмака, який видавав себе за його родича.

Прикривалися вигаданими зв’язками в ОП: затримано однофамільця Єрмака, який вигадав злочину схему - деталі

У Києві затримано трьох осіб, які, прикриваючись вигаданими зв’язками в Офісі Президента України, намагалися ошукати громадянина на 100 тисяч доларів. Один із фігурантів – однофамілець керівника ОП Андрія Єрмака, який видавав себе за його родича. Про це повідомляють правоохоронці та Офіс Генпрокурора України, пише УНН.

Деталі

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, шахрайську групу викрили спільно з поліцією Києва та Департаментом міграційної поліції НПУ.

Організатором схеми виявився мешканець столиці, який представлявся впливовою особою, "наближеною до керівництва Офісу Президента"". Він запевняв потерпілого, що може "влаштувати" його на посаду заступника директора одного з департаментів ОП за 100 тисяч доларів США.

Назвався двоюрідним братом Єрмака: шахрай за 100 тис. доларів обіцяв влаштувати в ОП на високу посаду07.11.25, 13:47 • 1960 переглядiв

Щоб створити ілюзію зв’язків із високопосадовцями, чоловік залучив двох спільників. Вони зустрічалися з потерпілим, змінювали голоси за допомогою спеціальної програми, а також періодично змінювали номерні знаки автомобілів, щоб уникнути викриття.

Деталі схеми злочину

Підозрювані вигадали легенду про свою впливовість: організатор представлявся "двоюрідним братом Андрія Єрмака" та запевняв, що має доступ до високих кабінетів – у Кабміні та Верховній Раді. За допомогою таких "родинних зв'язків" зловмисник обіцяв працевлаштування за "певну винагороду" – 100 тисяч доларів.

Всю суму зловмисники не брали одразу, а виманювали її частинами: спочатку 10 тисяч доларів, потім ще 5 тисяч, вимагаючи при цьому надати копії документів – дипломів, сертифікатів, паспортів.

Під час передачі чергової частини – 50 тисяч доларів – усіх трьох затримали в порядку ст. 208 КПК України.

У Чернівцях затримали прикордонника, який за гроші "обіцяв" посади в СБУ17.01.24, 14:49 • 23144 перегляди

Фігурантам готують повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Андрій Єрмак відреагував на таку інформацію про злочин і прикриттям його прізвищем, він заявив, що впевнений у тому, що злочинці отримають справедливе покарання

Степан Гафтко

