Прикривалися вигаданими зв’язками в ОП: затримано однофамільця Єрмака, який вигадав злочину схему - деталі

Київ • УНН
У столиці затримано осіб, які намагалися ошукати громадянина на 100 тисяч доларів, видаючи себе за родичів керівника ОП. Один з фігурантів — однофамілець керівника ОП Андрія Єрмака, який видавав себе за його родича.
У Києві затримано трьох осіб, які, прикриваючись вигаданими зв’язками в Офісі Президента України, намагалися ошукати громадянина на 100 тисяч доларів. Один із фігурантів – однофамілець керівника ОП Андрія Єрмака, який видавав себе за його родича. Про це повідомляють правоохоронці та Офіс Генпрокурора України, пише УНН.
Деталі
За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, шахрайську групу викрили спільно з поліцією Києва та Департаментом міграційної поліції НПУ.
Організатором схеми виявився мешканець столиці, який представлявся впливовою особою, "наближеною до керівництва Офісу Президента"". Він запевняв потерпілого, що може "влаштувати" його на посаду заступника директора одного з департаментів ОП за 100 тисяч доларів США.
Щоб створити ілюзію зв’язків із високопосадовцями, чоловік залучив двох спільників. Вони зустрічалися з потерпілим, змінювали голоси за допомогою спеціальної програми, а також періодично змінювали номерні знаки автомобілів, щоб уникнути викриття.
Деталі схеми злочину
Підозрювані вигадали легенду про свою впливовість: організатор представлявся "двоюрідним братом Андрія Єрмака" та запевняв, що має доступ до високих кабінетів – у Кабміні та Верховній Раді. За допомогою таких "родинних зв'язків" зловмисник обіцяв працевлаштування за "певну винагороду" – 100 тисяч доларів.
Всю суму зловмисники не брали одразу, а виманювали її частинами: спочатку 10 тисяч доларів, потім ще 5 тисяч, вимагаючи при цьому надати копії документів – дипломів, сертифікатів, паспортів.
Під час передачі чергової частини – 50 тисяч доларів – усіх трьох затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Фігурантам готують повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Андрій Єрмак відреагував на таку інформацію про злочин і прикриттям його прізвищем, він заявив, що впевнений у тому, що злочинці отримають справедливе покарання