Приклонили колено и возложили цветы на могилы погибших героев: в Броварах состоялись мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц Украины (видео)

В Броварах Киевской области состоялись мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц Украины, пишет УНН.

Начались мероприятия на Майдане Свободы, где все присутствующие вместе с городским головой, приклонив колено, почтили память погибших героев.

«Сегодня Украина чтит День защитников и защитниц Украины, которые ценой своей собственной жизни нас защищают, защищают Независимость, несокрушимость нашего государства, дают нам возможность работать, дышать, жить. Слава нашим защитникам Украины, защитницам Украины, тем, кто делает все возможное для того, чтобы наша страна была независимой и несокрушимой. Слава Украине», - сказал Игорь Сапожко.

Также на кладбище городской голова вместе с членами семей погибших, их боевыми побратимами возложил цветы к могилам павших воинов.

«Я благодарен каждому жителю нашей громады, представителям духовенства, ветеранам, военнослужащим, взрослым и детям, кто сегодня присутствовал на наших мероприятиях, кто отдал небольшую часть своего времени, но с большой целью - поздравить, почтить и вспомнить умом и сердцем каждого, кто носит гордое имя - Защитник Украины!» - написал мэр Броваров в своем Telegram-канале.

Громада Броваров передала еще 50 дронов украинским защитникам