Прихилили коліно та поклали квіти на могили загиблих героїв: у Броварах відбулися заходи з нагоди Дня захисників та захисниць України (відео)

У Броварах Київської області відбулися заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України, пише УНН.

Розпочалися заходи на Майдані Свободи, де усі присутні разом з міським головою, прихиливши коліно, вшанували пам’ять загиблих героїв.

"Сьогодні Україна вшановує День захисників та захисниць України, які ціною свого власного життя нас захищають, захищають Незалежність, незламність нашої держави, дають нам можливість працювати, дихати, жити. Слава нашим захисникам України, захисницям України, тим, хто робить все можливе для того, щоб наша країна була незалежною та незламною. Слава Україні", - сказав Ігор Сапожко.

Також на кладовищі міський голова разом з членами родин загиблих, їхніми бойовими побратимами поклав квіти до могил полеглих воїнів.

"Я вдячний кожному мешканцю нашої громади, представникам духовенства, ветеранам, військовослужбовцям, дорослим і дітям, хто сьогодні був присутній на наших заходах, хто віддав невелику частину свого часу, але з великою метою – привітати, вшанувати та згадати розумом і серцем кожного, хто носить горде ім’я – Захисник України!" - написав мер Броварів у своєму Telegram-каналі.

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