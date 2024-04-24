При Минкульте создали Координационный комитет по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение"

В Министерстве культуры и информационной политики состоялось учредительное заседание Координационного комитета по реализации кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение". О чем говорили во время этой встречи пишет УНН с ссылкой на пресс-службу МКиП.

Наш Координационный комитет создан с целью проведения профессиональных консультаций, оперативного рассмотрения вопросов и реализации в Украине пятилетней кампании Совета Европы по безопасности журналистов. Также мы должны выработать общий подход к решению проблем безопасности представителей медиа, поддержки их профессиональной деятельности во время военного положения. - заявил в. и. о. Министра Карандаев.

Детали

Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев отметил, что новосозданный комитет также будет предлагать меры "по обеспечению четких и доступных коммуникаций между военными и обществом, а также по реагированию на случаи нарушения права на свободу слова".

В комитет вошли представители Национальной полиции, Министерства обороны, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства внутренних дел Украины, Института массовой информации, Национального союза журналистов Украины, Комиссии по журналистской этике, независимые медиаэксперты, другие специалисты. Их функциями являются оценка потребностей и вызовов среды, в которой работают журналисты, предоставление рекомендаций по реализации кампании "Журналисты имеют значение" на национальном уровне, защита свободы выражения мнений в Украине.

Во время первой встречи комитета эксперты обсудили организацию работы по освобождению украинских медийщиков, находящихся в плену, инструменты по проведению самооценки в контексте защиты журналистики и безопасности медийщиков, а также подготовку Плана мероприятий по реализации этой кампании Совета Европы "Журналисты имеют значение" в Украине.